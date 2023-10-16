快訊

拜登喊話：以色列占領加薩走廊將是「重大錯誤」 最快本周訪以

以色列、哈瑪斯皆涉「戰爭罪」聯合國收集證據調查中

【早晨財經速解讀】2023下半年 金融股可以買了？通膨預期飆高 但升息預期不變？

財運爆炸！本周「血型+生肖」最旺前5名組合公開

聯合新聞網／ 非貓不可
圖／ingimage
圖／ingimage

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要盡心盡力，就能獲得一份大紅包，有人則是運勢火燙，看著財源滾滾而來，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型AB型+生肖屬蛇

本周最為強盛的財運，屬於從事生活用品零售商，無論你是經營實體商店，或是網路販售，在這段時間裡，財運火燙得不得了，客人絡繹不絕，訂單接不完，貨架上會有一種來不急備貨的情況，雖然忙碌，但看到財源滾滾而來，所有的辛勞也都值得了。

第四名：血型B型+生肖屬兔

生意人總是希望能夠低買高賣，從中獲取最大利益，本周在你的運勢上，生意並沒有變得特別活絡，但是有機會找到新的合作廠商，往北方或東北方去探尋，有機會用低價購買材料或商品，降低許多成本，在不知不覺中，讓你累積財富，荷包變得越來越飽滿。

第三名：血型O型+生肖屬雞

假使你的工作需要用到嘴，必須不斷的要去說話，同時還要看人臉色的仲介工作者，在本周依然會看到許多形形色色的嘴臉，但是不同於以往的是，買賣雙方似乎能夠聽進去你的話，在訴求上也越來越接近，趕快再加把勁，這些人很快就會被你收服，隨之而來的就是滿滿的獎金。

第二名：血型O型+生肖屬馬

所謂一分耕耘，一分收獲，錢財要從天上掉下來的機會真的不高，如果你是從事銷售業，收入屬於底薪加獎金的人，這段時間是你認真努力的好時機，無論是什麼樣的客人，都要和善面對，用自己的專業和耐心為客人介紹產品，只要你肯付出，自然能替自己帶來財富。

第一名：血型A型+生肖屬牛

如果你的工作跟教育有關係，特別是當老師的人，在本周有機會接得外快，將有學生家長慕名而來，希望你提供私下教學，雖然對象的資質可能不高，但只要你盡心盡力，不厭其煩的指導學生，等到成績有所增進時，除了原本的教學費外，更能獲得一份大紅包。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

血型 生肖 財運 財富

延伸閱讀

3生肖十月中下旬徹底轉運！橫財入庫、財星降臨 屬雞存款暴增

下周生肖運勢／「2生肖」旺到爆炸、雞順風順水、狗投資要三思

現在是退休時機嗎？B型看熱情做事、這血型放眼未來 四血型「最乾脆急流勇退」排行

年底三生肖大發升官財！屬虎創業有戲 「他們」將遇到強力貴人

相關新聞

財運爆炸！本周「血型+生肖」最旺前5名組合公開

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要盡心盡力，就能獲得一份大紅包，有人則是運勢火燙，看著財源滾滾而來，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

唐綺陽星座運勢週報：處女人紅是非多 雙魚當心失控狀況

水星將進天蠍，金融的動盪，感受到通貨膨脹的影響，個人對於財務狀況有感，思考理財規劃的布局。日水在天秤衝刺，大眾討論合作與婚姻相關話題，國際間的外交狀況備受矚目。日土入相120度，受害者受到關注，在法律上有爭取公平、採取行動的機會，關心結盟中被犧牲的弱勢族群。

每日星座運勢／雙子多運用合理假設 提升工作效率

2023-10-16牡羊座短評：愛情運勢極佳的一天。【整體運★★★☆☆】相信一見鍾情的人今天特別得異性歡心，桃花大有開放之勢。財運欠佳，必要時不妨為自己找個軍師。上司稍有不順，便會遷怒於你，面對工作應

年底前運勢看漲5星座！金牛名利雙收、雙子脫單、這星座「大錢生小錢」

2023年即將邁入最後二個月了，對於今年還沒完成任務的，或是還不夠好的，是否還存有期望呢？清水孟國際塔羅小孟老師在臉書分享，「這五個星座年底前還有機會運勢大翻身」。「有夢最美，希望相隨」。只要不放棄，迎接好運機會還是存在的。

禁慾系4星座出爐！看似冷淡、一談戀愛就好色 天蠍難克制慾望

有些人外表看似嚴肅，內心卻慾望極大，陸媒《搜狐》分析四大禁慾系星座，分別是牡羊座、金牛座、獅子座、天蠍座，牡羊座看似是純潔的小白花，其實是好色大魔王，無法抵抗身材出眾、面容姣好的對象；金牛座享受慾望帶來的快樂，恨不得跟伴侶24小時黏在一起；天蠍座生性悶騷，難以克制自身慾望。

殺破狼週運勢／白羊當心血光之災 摩羯職場面臨重大變動

白羊座健康運方面，火星在疾厄宮位行進，當心血光之災，容易發生意外傷害，罹患急性疾病的機率較高，嚴重的話甚至需要動手術治療。切勿涉及危險的行為或區域，注意人身安全。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。