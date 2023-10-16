財運爆炸！本周「血型+生肖」最旺前5名組合公開

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要盡心盡力，就能獲得一份大紅包，有人則是運勢火燙，看著財源滾滾而來，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型AB型+生肖屬蛇

本周最為強盛的財運，屬於從事生活用品零售商，無論你是經營實體商店，或是網路販售，在這段時間裡，財運火燙得不得了，客人絡繹不絕，訂單接不完，貨架上會有一種來不急備貨的情況，雖然忙碌，但看到財源滾滾而來，所有的辛勞也都值得了。

第四名：血型B型+生肖屬兔

生意人總是希望能夠低買高賣，從中獲取最大利益，本周在你的運勢上，生意並沒有變得特別活絡，但是有機會找到新的合作廠商，往北方或東北方去探尋，有機會用低價購買材料或商品，降低許多成本，在不知不覺中，讓你累積財富，荷包變得越來越飽滿。

第三名：血型O型+生肖屬雞

假使你的工作需要用到嘴，必須不斷的要去說話，同時還要看人臉色的仲介工作者，在本周依然會看到許多形形色色的嘴臉，但是不同於以往的是，買賣雙方似乎能夠聽進去你的話，在訴求上也越來越接近，趕快再加把勁，這些人很快就會被你收服，隨之而來的就是滿滿的獎金。

第二名：血型O型+生肖屬馬

所謂一分耕耘，一分收獲，錢財要從天上掉下來的機會真的不高，如果你是從事銷售業，收入屬於底薪加獎金的人，這段時間是你認真努力的好時機，無論是什麼樣的客人，都要和善面對，用自己的專業和耐心為客人介紹產品，只要你肯付出，自然能替自己帶來財富。

第一名：血型A型+生肖屬牛

如果你的工作跟教育有關係，特別是當老師的人，在本周有機會接得外快，將有學生家長慕名而來，希望你提供私下教學，雖然對象的資質可能不高，但只要你盡心盡力，不厭其煩的指導學生，等到成績有所增進時，除了原本的教學費外，更能獲得一份大紅包。

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