唐綺陽星座運勢週報：處女人紅是非多 雙魚當心失控狀況
【唐綺陽星座運勢週報10/16-10/22】
星象影響：水星將進天蠍、日水在天秤衝刺、日土入相120度
水星將進天蠍，金融的動盪，感受到通貨膨脹的影響，個人對於財務狀況有感，思考理財規劃的布局。日水在天秤衝刺，大眾討論合作與婚姻相關話題，國際間的外交狀況備受矚目。日土入相120度，受害者受到關注，在法律上有爭取公平、採取行動的機會，關心結盟中被犧牲的弱勢族群。
12星座個別運勢：
獅子：躊躇不前影響工作進度，感情待在自我舒適圈
處女：事業當心人紅是非多，感情要注意控制電力
天蠍：問題交給頭腦清楚者去判斷，戀愛避免被情勒
射手：注意健康狀況及慎防小人，感情當心三角問題
牡羊：不求完美從善如流，因桃花而反思自我身價
雙子：面對機會猶豫不決，感情可考慮職場戀情
水瓶：業務量多埋頭趕進度，對另一半服務到位
雙魚：當心失控狀況導致勞累，愛情上需恢復理智
金牛：與親朋好友相處愉快，情感交流順暢相處愉快
巨蟹：與海外有緣出差機會高，被異國文化對象吸引
天秤：合作交友展現魅力，桃花多需顧及伴侶的想法
魔羯：個性好相處提高成功率，展現可愛增加魅力值
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言