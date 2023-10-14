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圖解新聞╱資源見底 無路可出 200萬加薩人的關鍵數字

下周生肖運勢／「2生肖」旺到爆炸、雞順風順水、狗投資要三思

旺好運／ 曼樺老師
圖為生肖運勢示意圖。圖片來源/ingimage
圖為生肖運勢示意圖。圖片來源/ingimage

命理專家曼樺老師分析，10/15-10/21生肖運勢。上榜的會有誰呢？快點來看看。

【事業運前三名】

1.鼠、猴

鼠：本周運勢強勢回歸，好運到爆，為第一名。終於擁有信心將手邊競爭的業務搶下，並且努力完美的執行。

猴：本周運勢氣象萬千，萬馬奔騰，同為第一名。成功是優點的發揮，但人際關係的和順，更為重要。

2.龍、豬、雞

龍：本周運勢漸漸轉旺，為第二名。心中作戰計畫底定，想要快馬加鞭，在假期結束後展現沖刺力，好好的表現一番。

豬：本周運勢穩中求貴，越來越好，同為第二名。雖然有些煩人的事總是會發生，還好人際關係都靠自嘲幽默提昇了。

雞：本周運勢光明在望，順風順水，同為第二名。計畫與想法很多，卻因為眼前的苦差事而奔波。

3.羊、狗

羊：本周運勢取得優勢，繼續向上，為第三名。有心就有福，有願就有力，期許自己格局再高，再大。

狗：本周運勢順利前進，同為第三名。財運波動，不宜大動作在投資理財上，要多方評估，三思而行。

【財運前三名】

1.猴

事業的忙碌加上投資小有收穫，本周是最大贏家。對於未來的投資合作也是充滿信心，不怕沒錢賺。

2.豬

在點滴中進財，並且有許多應酬吃飯的邀約，本周身心靈皆愉快，特別是可以滿足你之前設定好目標的購滿心願完成。

3.鼠

本周財運雖然滿盈，在累積一段時間之後，似乎有衝動消費的慾望，或是平日節省，突然花了一筆大的。

【感情運前三名】

1.猴

本周單身者有曖昧情愫產生，愛情初始萌芽，仍在試探階段。用心感受美好，會有真感情出現。

2.雞、龍

雞：十月是結婚的大季節，張羅兒子的婚禮大半年了，終於要登上舞台，見證愛情幸福的時刻，也祝福著孩子迎接未來美好家庭。

龍：本周愛情運小升，單身上班族社交運勢活躍，認識新朋友的機會多多，你也能享受此刻敞開心懷與人談天說地八卦的快樂。

3.鼠、羊

鼠：家庭運美好，有個愛你的人，是最大的幸福，這個人，不一定十全十美，不過卻燒得十全十美的好菜。

羊：家庭運甜蜜，結了婚才知道，愛不愛是其次，與另一半相處累不累，才是幸福真正的關鍵所在。

【健康運前三名】

1.龍

健康運勢不錯，趁此機會多多健身，無論是健身房跑步機，拉杆練臂力或是騎腳踏車，公園散步都好。

2.猴

健康運不錯，假日喜歡在自家耕種，頂樓小陽臺田園生活，慢食慢樂，慢活的健康，是你心理想要的。

3.狗

健康運勢不錯，趁此機會多多健身，無論是健身房跑步機，拉杆練臂力或是蒸氣三溫暖都好。

（本文作者為 兩岸三地華人命理大師曼樺老師）

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

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