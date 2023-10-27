外表看來柔弱乖巧！「4生肖」內心強大無比 羊披著狼皮、別小看兔子

在生活的周遭，常會看到許多溫和而沒有傷害的人，他們願意跟隨大家的腳步而沒有太多的意見，好似無害生物，但他們的內心其實非常堅強，為了自己的信念，能夠展現魄力和毅力，讓我們一起來看看是哪幾個生肖。

第四名：羊

最喜歡小動物的羊寶寶，天生就有一種悲天憫人的好心腸，做起事來常常會給人留條後路，盡量以圓滿的結局收尾，但當大敵來臨，又無人能夠面對時，他們就會硬著頭皮站出來，雖然羊寶寶並不願意當出頭者，但為了身邊的人，他們會披上狼皮，表現出一股凶狠不退讓的態度，要讓對手知道，我擁有強大堅定的心，請不要侵犯我身邊的人事物。

第三名：牛

謹慎又小心的牛寶寶，做起事來常給人一種不疾不徐，溫溫吞吞的感覺，他們慢條斯理，只活在自己的時間裡，看起來溫順又沒有傷害，而牛寶寶也確實擁有良好的包容力，不太與人發生爭執，只是當你的行為觸怒到牛寶寶時，他們會甩動尾巴，將牛角對向你，讓你吃不完兜著走，所以千萬別欺負老實的牛寶寶，他們強大的內心要告訴你，我只是溫和，但不代表沒有脾氣。

第二名：兔

兔寶寶總是給人一種溫和慈悲的感受，他們善良柔順，見不得別人受苦，常常會犧牲自己的利益來成就他人，就像母愛慈暉光降照顧身邊的每一個人，同時又有忍讓包容的特質，盡量不與人發生衝突，但是千萬別小看兔寶寶，當面對自己在乎執著的目標時，他們擁有堅定不移的信念，會用盡全力去達成，他們會告訴自己，只要努力，就一定能夠成功。

第一名：狗

狗寶寶忠實又可靠，是最好的衛兵，看似乖巧，卻能夠守護在乎的人，並擁有極高的續航力，可以長久保持自己的信念，尤其是面對感情時，這股心思更是強大到令人佩服，狗寶寶願意為心愛的對象當工具人，既使對方已經有了伴侶，或是為了情人犧牲自己的一切，即使到了分手後，也可以繼續付出，他們的心是堅強的，為了喜愛的事物，什麼都可以放棄。

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