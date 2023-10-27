快訊

狀告蔡總統、台南市長！他愛妻病逝、養母住院 告官登革熱防治不力涉瀆職

拜登見王毅 重申負責任管理美中競爭、共同處理全球挑戰

瑞芳19.2度！ 北台灣整天濕涼注意保暖 中南部注意空汙

聽新聞
test
0:00 / 0:00

外表看來柔弱乖巧！「4生肖」內心強大無比 羊披著狼皮、別小看兔子

聯合新聞網／ 非貓不可
圖／pakutaso
圖／pakutaso

在生活的周遭，常會看到許多溫和而沒有傷害的人，他們願意跟隨大家的腳步而沒有太多的意見，好似無害生物，但他們的內心其實非常堅強，為了自己的信念，能夠展現魄力和毅力，讓我們一起來看看是哪幾個生肖

第四名：羊

最喜歡小動物的羊寶寶，天生就有一種悲天憫人的好心腸，做起事來常常會給人留條後路，盡量以圓滿的結局收尾，但當大敵來臨，又無人能夠面對時，他們就會硬著頭皮站出來，雖然羊寶寶並不願意當出頭者，但為了身邊的人，他們會披上狼皮，表現出一股凶狠不退讓的態度，要讓對手知道，我擁有強大堅定的心，請不要侵犯我身邊的人事物。

第三名：牛

謹慎又小心的牛寶寶，做起事來常給人一種不疾不徐，溫溫吞吞的感覺，他們慢條斯理，只活在自己的時間裡，看起來溫順又沒有傷害，而牛寶寶也確實擁有良好的包容力，不太與人發生爭執，只是當你的行為觸怒到牛寶寶時，他們會甩動尾巴，將牛角對向你，讓你吃不完兜著走，所以千萬別欺負老實的牛寶寶，他們強大的內心要告訴你，我只是溫和，但不代表沒有脾氣。

第二名：兔

兔寶寶總是給人一種溫和慈悲的感受，他們善良柔順，見不得別人受苦，常常會犧牲自己的利益來成就他人，就像母愛慈暉光降照顧身邊的每一個人，同時又有忍讓包容的特質，盡量不與人發生衝突，但是千萬別小看兔寶寶，當面對自己在乎執著的目標時，他們擁有堅定不移的信念，會用盡全力去達成，他們會告訴自己，只要努力，就一定能夠成功。

第一名：狗

狗寶寶忠實又可靠，是最好的衛兵，看似乖巧，卻能夠守護在乎的人，並擁有極高的續航力，可以長久保持自己的信念，尤其是面對感情時，這股心思更是強大到令人佩服，狗寶寶願意為心愛的對象當工具人，既使對方已經有了伴侶，或是為了情人犧牲自己的一切，即使到了分手後，也可以繼續付出，他們的心是堅強的，為了喜愛的事物，什麼都可以放棄。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖

延伸閱讀

3生肖11月將有貴人出現！事業起飛、財運旺到擋不住

有你嗎？2024年最幸運的「3大生肖」這生肖「合太歲」：做什麼都順

分手還能當朋友星座？獅子期待對方過不好、射手不愛了 、雙魚等復合

你不知道的12星座！揭露他們的「隱藏人格」金牛是富豪、雙魚很無情

相關新聞

每日星座運勢／處女參加活動為事業 帶來新的契機

2023-10-28牡羊座短評：心情好，運勢佳。【整體運★★★★☆】感情上有機會得到戀人主動的付出，及時給予回應可讓感情立即得到升溫；今天在網路上能買到稱心如意的東西；閒暇之時多看專業書籍，對你今日的

熱戀期一過就開虐星座！雙子變個人、天蠍陰陽怪氣、「這星座」超級難搞

當一段感情的熱戀期過了，等待著雙方的考驗就是磨合期，而有哪些星座的磨合期是非常虐人的呢？占星YouTuber安德魯的賤聲房分享影片『星座』這幾個星座的「磨合期」特別虐！特別折磨人！你上榜了嗎？🌟，請參考太陽星座、月亮星座和金星。

12星座中樂透！射手訂機票、金牛去看房、這星座懷疑人生：整人遊戲?

每次樂透中連槓多期，就會很多人開始試手氣，幻想著天降橫財，自己一不小心中樂透大獎從此變成「好野人」。其實不同星座中了樂透大獎，各自會有不同反應，有些星座會馬上大買特買，有些星座卻懷疑人生，深怕自己在作夢，快看看你是哪種類型。

「少根筋4星座」小心得罪人！雙子易失言、獅子太自滿 這星座隨性過頭

有些人在某些時刻神經會特別大條，容易在無意中得罪他人。根據塔羅牌老師艾菲爾Facebook發文，4個星座在特定情況下容易「少根筋」，做出令人意想不到的行為。建議同時參考太陽、上升、月亮星座。

外表看來柔弱乖巧！「4生肖」內心強大無比 羊披著狼皮、別小看兔子

在生活的周遭，常會看到許多溫和而沒有傷害的人，他們願意跟隨大家的腳步而沒有太多的意見，好似無害生物，但他們的內心其實非常堅強，為了自己的信念，能夠展現魄力和毅力，讓我們一起來看看是哪幾個生肖。

你不知道的12星座！揭露他們的「隱藏人格」金牛是富豪、雙魚很無情

星座、生肖、MBTI，每個人都在透過各種各樣不同的劃分方式，來找到自己的人格分類，希望更全面的瞭解自己。人類是複雜的存在，包含各種面向，那麼從星座來看，真的都是我們表現上看到的那樣嗎？你的星座又有哪個隱藏人格？現在就跟著科技紫微網一起來看看。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。