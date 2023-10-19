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不到最後不爆炸！3星座「忍耐度超高」天蠍懂察言觀色、第一名EQ極高

聯合新聞網／ 安妞星座
圖／canva
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壓力使人成長，若非必要，無需忍到最後。不論是工作職場、情感關係，或是自我成長，常常有說不出的苦衷。若沒有適時的排解壓力，那麼壓力鍋爆炸時，一定是玉石俱焚，誰都承受不了。來看看3個平時就極具忍耐度的星座吧 !

TOP 3：天蠍座

天蠍座很擅長察言觀色，也非常機智，能夠做出相對應的處理，來完善每一件事。

天蠍座具有深刻的洞察力，能夠看到事物的本質和根本原因。這種洞察力使他們能夠更好地理解問題的複雜性，從而採取更有效的解決方法。縱使這件事有不順心或不如意的情況，他們也能發揮足夠的決心和毅力，直到事情進展到自己可以接受的程度，才會有攤牌的作為。

其實天蠍座非常聰明，有很好的判斷力，能夠迅速思考和採取行動。他們在解決問題和應對挑戰時，通常表現得很出色。而且天蠍座會願意自我改革，會面對自己的陰暗面和不愉快的情況，以實現個人成長和進步。所以當他們默默承受不愉快的情況時，就是開始改變自己的時刻了。

TOP 2：魔羯座

魔羯座的忍耐度相當高，主要是因為有明確的目標，以及能自我控制的理智的心態所影響著。

魔羯座面對事情，通常會有一個目標或一個方向。在目標達成之前，他們會願意付出很多努力，即使可能受到屈辱，也會保持冷靜，想辦法忍耐，直到目標到手。同時他們也相當的理智，不容易因為別人的挑釁，而隨之起舞，大多都能相當理性的來處理事情。

魔羯座的耐心也是因為有很強的責任感。他們往往感到對家庭、工作和社會的責任，並願意承擔這些責任。這種責任感使他們能夠忍受不愉快的情況，以維護自己認為重要的事物。再加上他們非常獨立，有能力自己解決問題，不依賴他人。這種性格，讓他們願意忍耐許多的不愉快，直到最後。

TOP 1：巨蟹座

巨蟹座相當具有耐心和忍耐度，不外乎是因為家庭考量，還有本身的性格較為溫和的關係。

巨蟹座非常注重家庭和親情。他們喜歡和諧的家庭氣氛，也會為了家庭的幸福而付出相當大的努力。他們為了讓家人過得愉快、讓家人過上好的生活，自己會忍受任何的不合理及不快樂的事件，再配合自己良好的適應能力，找到合適的方式來面對挑戰，並試著以和平的方式來解決問題。

此外，巨蟹座有相當高的情感穩定度，也就是所謂的高EQ。他們的情緒不容易受到外在事件的幹擾，通常能控制在相對穩定的狀態下，會讓人覺得是好好先生或好好小姐的代表。巨蟹座也很容易關心他人，願意傾聽他人的煩惱，並盡力提供支援和安慰。這種高情感穩定度還有關心他人的特質，使得他們大部份都能夠長時間的忍耐著，來面對任何事。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

天蠍座 星座運勢

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