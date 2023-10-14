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3生肖十月中下旬徹底轉運！橫財入庫、財星降臨 屬雞存款暴增
年底將至！陸媒《搜狐》統整十月中下旬能徹底轉運的三大星座，分別是生肖羊、鼠、雞，屬羊的人無論去年有多窮，今年都能翻身，事業上喜事連連；屬鼠的人將有橫財入庫；屬雞的人在月底更有財星降臨的福氣，存款將暴增。
生肖羊
屬羊的人十月中下旬的運勢會大紅大紫，無論去年有多窮，今年都能夠翻身，不只能迎來財神爺，在財運上有新的突破，事業上也會喜事連連，大財進家門，平安又順利。除此之外，連家中的人都會事業有成，愛情美滿，和和美美，諸事順利，好事將成，福運連連，人生順遂，喜氣洋洋。
生肖鼠
屬鼠的人經常會耍小聰明，為了眼前私利故弄玄虛，這種作風往往無法被人接受，不過他們性格沈穩，雖然家中沒有靠山，但可以靠自身的力量去爭取，十月下旬開始，身邊的財運開始上升，如鯤鵬開始展翅高翔，不久橫財入庫，家財旺盛。
生肖雞
屬雞的人個性低調謙遜，對於機遇也更加敏感，更容易抓住機運，趁機一飛沖天，處事待人非常大度，因此容易認識貴人，十月底有財星降臨的福氣，十月下旬都會財源滾滾，福氣興旺，存款暴增。
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