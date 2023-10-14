快訊

子瑜續約卻變「TWICE唯一零個人活動」 粉絲不忍了出動卡車JYP大樓前抗議

天道盟「鐵霸」曾盈富出獄再戰江湖 明仁會條款壓得住高調作風？

1張圖看近期天氣 東北季風影響、各地日夜溫差大

聽新聞
test
0:00 / 0:00

3生肖十月中下旬徹底轉運！橫財入庫、財星降臨 屬雞存款暴增

聯合新聞網／ 綜合報導
三生肖十月中下旬轉運。本報資料照片
三生肖十月中下旬轉運。本報資料照片

年底將至！陸媒《搜狐》統整十月中下旬能徹底轉運的三大星座，分別是生肖羊、鼠、雞，屬羊的人無論去年有多窮，今年都能翻身，事業上喜事連連；屬鼠的人將有橫財入庫；屬雞的人在月底更有財星降臨的福氣，存款將暴增。

生肖羊

屬羊的人十月中下旬的運勢會大紅大紫，無論去年有多窮，今年都能夠翻身，不只能迎來財神爺，在財運上有新的突破，事業上也會喜事連連，大財進家門，平安又順利。除此之外，連家中的人都會事業有成，愛情美滿，和和美美，諸事順利，好事將成，福運連連，人生順遂，喜氣洋洋。

生肖鼠

屬鼠的人經常會耍小聰明，為了眼前私利故弄玄虛，這種作風往往無法被人接受，不過他們性格沈穩，雖然家中沒有靠山，但可以靠自身的力量去爭取，十月下旬開始，身邊的財運開始上升，如鯤鵬開始展翅高翔，不久橫財入庫，家財旺盛。

生肖雞

屬雞的人個性低調謙遜，對於機遇也更加敏感，更容易抓住機運，趁機一飛沖天，處事待人非常大度，因此容易認識貴人，十月底有財星降臨的福氣，十月下旬都會財源滾滾，福氣興旺，存款暴增。

生肖 財運 運勢

延伸閱讀

「33年華廈、5年精品宅」怎麼選？ 眾人見1關鍵全選老房子

房客欠租1年…再提「這要求」被拒揚言要爆料 房東崩潰

他搭新幹線見大批保鑣 一看Wi-Fi熱點驚現「首相秘書的iPhone」

手機哪種功能不能缺？ 眾人全指這1項：沒有還叫什麼手機

相關新聞

3生肖十月中下旬徹底轉運！橫財入庫、財星降臨 屬雞存款暴增

年底將至！陸媒《搜狐》統整十月中下旬能徹底轉運的三大星座，分別是生肖羊、鼠、雞，屬羊的人無論去年有多窮，今年都能翻身，事業上喜事連連；屬鼠的人將有橫財入庫；屬雞的人在月底更有財星降臨的福氣，存款將暴增。

使命必達三星座！金牛超盡責、天秤重承諾、這星座只是不想認輸

有些人非常有責任感，一但答應事情，就會使命必達，絕對完成它。命理網站旺好運分享「這些星座總是使命必達」，快看看那些星座總是「說到做到」。

下周生肖運勢／「2生肖」旺到爆炸、雞順風順水、狗投資要三思

命理專家曼樺老師分析，10/15-10/21生肖運勢。上榜的會有誰呢？快點來看看。

每日星座運勢／天秤衝動行事會損失 投資時要謹慎

2023-10-14牡羊座短評：專業性活動為投資帶來好兆頭。【整體運★★★★☆】參加一些公開儀式，像是產品發表會、合作簽約儀式等等，會讓你獲得不少財經方面的內部消息哦；愛情有動起來的跡象，淡雅的裝扮會

人間清醒三星座！ 太理智、看得通透卻注定孤獨一生

有些人活得很清醒、看得很通透，卻因此在一生中飽受孤獨。陸媒《搜狐網》運勢專欄分享頭腦清醒、思維理智卻注定孤獨的三個星座，他們的獨特之處，使得他們與多數人格格不入。

你命好嗎？「這2顆星」恐是造成不幸的禍首 但也激發強韌的生命力

努力活下去的求生意志，也讓坐命者可以擺脫煞星、化忌環伺進而向下沉淪的宿命，展現強韌的生命力，活出自己人生的價值。 這種人生價值卻是許多符合「好命之人」所欠卻或遍尋不著的!

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。