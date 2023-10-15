禁慾系4星座出爐！看似冷淡、一談戀愛就好色 天蠍難克制慾望

有些人外表看似嚴肅，內心卻慾望極大，陸媒《搜狐》分析四大禁慾系星座，分別是牡羊座、金牛座、獅子座、天蠍座，牡羊座看似是純潔的小白花，其實是好色大魔王，無法抵抗身材出眾、面容姣好的對象；金牛座享受慾望帶來的快樂，恨不得跟伴侶24小時黏在一起；天蠍座生性悶騷，難以克制自身慾望。

牡羊座

牡羊座容易受到荷爾蒙影響，他們無法抵抗身材出眾、面容姣好的對象，作為黃道上的首發星座，他們擁有非常原始的衝動及慾望。

面對牡羊座時，不要因為他們表現的溫順乖巧而放鬆警惕，剛接觸的牡羊座像是純潔的小白花，內心深處卻是好色的大魔王。只要與牡羊座熟悉起來，就會發現他們張口一來就是黃色段子，你對他們開黃腔，他們不只不會害羞，還會回應你一個更厲害的黃腔。

金牛座

金牛座癡迷於讓自己享受的事物，無論是美食、衣著，還是家居用品，甚至連慾望都是如此，他們非常享受慾望帶來的快樂。

金牛座外表冷淡，但在戀愛後會變得非常粘人，他們貪戀在戀人身邊的每個時刻，甚至希望24小時黏在一起，看劇、遊戲、吃飯，他們希望兩人能經常賴在一起不分開，即使嘴上不說，但他們非常在意親密生活的品質。

獅子座

獅子座的人對人很好，但也會刻意保持距離，他們會依靠距離來保持自己的氣場，表面看起來正經，然而其實只要看對眼，他們慾望就會立刻燃燒起來。

獅子座重視親密生活的氛圍感和感官體驗，面對他們喜歡的類型，會主動出擊，大方、不遮掩自己的愛，顯得他們更加霸氣又撩人。

天蠍座

天蠍座外表神秘，看似正經，其實骨子裡非常悶騷，一旦摘下禁慾系的面具，他們行事就會變得非常高調，對待喜歡的人的控制慾望也變得更加強烈。

天蠍座會表現出自然的性感，雖然他們自己沒有發現，但身邊的人都看得出來，連他們都難以克制。雖然外表冷淡，但是一談戀愛就變得好色起來。