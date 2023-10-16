誰在暗戀你？風象星座假裝「超契合」、火象變陰陽怪氣、水象關心你的大小事

12星座這樣做其實是喜歡你！不要傻傻的不知道對方的心意！占星YouTuber安德魯的賤聲房分享影片『『星座』《12星座》暗戀你的小心機💕你是不是被暗戀了還不知情？🤭，請參考太陽星座、月亮星座和金星。

▎火象星座／牡羊、獅子、射手

屬於獵人型的火象星座在喜歡一個人的時候通常不會藏很深，一定可以從一些小地方觀察出來。但也不是所有的火象星座，在愛的表現上都這麼直接明白了當，有些暗戀別人的火象星座會顯得陰陽怪氣，他們可以跟大家玩得很瘋，但是當暗戀對象一出現的時候，彷彿空氣都凍結了，他們會變得安靜甚至是害羞、尷尬。

火象星座總是給人天不怕地不怕的感覺，但是在喜歡的人面前就會有點彆扭，表現得很不自然。而當一個火象星座暗戀一個人時，他們會變得很積極，把自己的優點全部展現出來，只是希望對方能夠多注意他們一些。

▎土象星座／金牛、處女、摩羯

土象星座在感情有分主動的和不主動的，通常他們在遇到一個喜歡的人時，會因為顧慮太多，遲遲沒有出手，而導致失去談戀愛的黃金時刻。但是也有積極型的土象星座，他們是感情的策劃者，會從一些小地方來暗示對你的感覺。

土象星座最注重的就是時間管理，他們不會浪費時間在不重要的人身上，所以當他們面對你的邀約，身為大忙人的他們總是有空的話，就是一個很明顯「有好感」的指標。

而更積極的土象星座可能會自己創造更多的機會與你相處，可能是透過公事或是問問題，用各種理由接近你。土象星座是行動派的，他們在言語的表達上面比較害羞，他們喜歡一個人會觀察對方的需求，並透過實際行動去表現。

▎風象星座／雙子、天秤、水瓶

大家也許都誤會風象星座了，他們在面對喜歡的人會故弄玄虛，隱藏自己的心思，可能在一群人裡面他們想要對你好，那他就會對大家都好，藉此對你有所行動。風象星座在面對喜歡的人是不會按兵不動的，他們會製造各種巧合，然後事先調查好你的喜好，用這種方法來貼近你。

風象星座對自己喜歡的人是表現的很直接的，如果發現你喜歡的東西他們也都剛好喜歡，多半是他們演出來配合你，他們面對沒有興趣的人是很有主見的。而且不拘小節，看似沒心沒肺的風象星座，面對喜歡的人無心說的一句話，他們可能都會記很久，細心的程度超乎預料。

▎水象星座／巨蟹、天蠍、雙魚

想要知道水象星座有沒有在喜歡你其實很明顯，看他有沒有關心你就知道了，雖然他們對其他人都還蠻照顧的，但還是可以從關心的程度去判斷他對一個人的感覺，比如水象星座喜歡一個人的時候，對方身體不適，他們絕對不是一句關心而已，他們一定會有所行動，甚至是把你帶去醫院看病。

而水象星座喜歡一個人會從生活中去滲透，對你好、對你關心，讓你習慣有他這個人，每天噓寒問暖是基本的，你也可以從這些問候嗅到不一樣的氛圍，絕對不是表面上客套的那一種問候。水象星座不會直截了當說出「我喜歡你」，但是你一定可以從他們無微不至的照顧中感受到他對你的不一般，他們的這種愛意其實還蠻明顯的。

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