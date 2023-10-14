「月亮星座」告訴你感情為何不順？牡羊沒耐心、水瓶太疏離、4星座想太多

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你在感情中常遇到阻礙嗎？或是在感情中最害怕的點有哪些？占星YouTuber安德魯的賤聲房分享影片『『星座』感情為什麼一直不順利？！從月亮星座就可以知道你的感情阻礙是什麼！？，請參考月亮星座。月亮星座除了代表一個人的隱藏情緒外，也跟安全感有很大的關係 。

▎月亮牡羊座

基本上，月亮牡羊座談戀愛是衝動型的，感覺來得快去得也快。而且月亮在牡羊座的人，一開始喜歡一個人會自動幫他們加分，等到感情比較穩定後，他們就會缺乏耐心，也會在意其他人對他另一半的看法。

想要維持好感情狀況，一定要少一點計較、多一點耐心，還有很重要的是，在付出的時候不要一次給到滿，要慢慢來，讓對方跟上自己的節奏才不會有失落感。

▎月亮獅子座

月亮獅子座的人通常會具備幹練、有領導力的特質，可是當他們談起戀愛，總是會有擔心不完的事情，他們害怕任何風吹草動，讓這段感情變質，總是想得太多。

月亮獅子座想要讓感情順利的話，一定先要學會與自己獨處，因為當他們談起戀愛時，總為依賴對方多一點，也有可能是想掌控對方，但是感情是需要距離的，太緊湊的愛會讓人窒息。

月亮獅子座也要學會妥協，一旦談感情，可能就會少了一些自由的時間，但同時也多了一個人在陪你，有失也有得。

▎月亮射手座

月亮射手座很希望有一段穩定、長久的戀愛關係，但是他們雖然想要愛情，卻不懂得怎麼談戀愛。在初期的時候，月亮射手座也是屬於想比較多的人，原本侃侃而談的他們，在與戀人獨處的時候卻會顯得有點尷尬。

安德魯送給月亮射手座一句話：「很多事情習慣就好了。」月亮射手座的人適應能力通常都很強，只是想太多，怕自己在感情裡表現得不好，所以要先丟掉所有「否定自己的想法」，想太多其實是你的優點，但也是你感情裡的阻礙。

▎月亮金牛座

月亮金牛的人感情想要穩定，除了先有喜歡之外，還有一點很重要的，就是他們非常在意條件式的戀愛，也就是對方必須是要在「物質條件方面」滿足。

有時候月亮金牛座雖然很喜歡一個人，但卻會因為對方物質條件沒有達到他們需求，而沒有安全感，常常退縮。

月亮金牛座的人想要改善這個問題，可以稍微調整自己，並不是要降低標準，而是要看對方有沒有上進心、有沒有在努力，雖然現在沒有成就，但未來有可能兩個人相輔相成造就一番事業，不要太理性的去擇偶，多看看這種面向，也可以幫助自己遇到真正愛你的那個人。

▎月亮處女座

月亮處女座的人都蠻熱心的，他們是屬於犧牲奉獻服務型的人格，除了把自己照顧好以外，也很熱心助人。但是月亮處女座常常因為太喜歡對方而付出太多，而這種付出未必是對方可以接受的，因為他們是用自己的方式去愛對方，有可能比較嚴厲、囉唆。

月亮處女座想要讓感情順利一點的話，要懂得投其所好、因材施教，也許你覺得你對待對方的方式是好的，但是只要對方不接受，有可能會變成一種負擔。

許多人都認為處女座對自己和別人都很嚴格，但其實他們很容易把情人寵壞，雖然嘴上念對方，但是還是不自覺地把事情做好，這點也要稍微控制一下，否則對方對你會有太多依賴感。

▎月亮摩羯座

月亮摩羯座的感情會出問題，通常是在還沒有進入關係之前，他們是非常理性的人，在進入一段感情之前會考慮很多現實層面的因素，他們不只是看對方的條件，也會檢視自己的狀態，考慮太多，結果變成第一步就跨不出去。

但是月亮摩羯座絕對是在交往後最穩定的人，因為畢竟他們深思熟慮過，出錯的機率比較低。他們在進入感情後也是喜歡中規中矩的戀愛，很容易把感情談得很生活、很平淡。月亮摩羯座可以改變的就是多一點點情調，多製造一點驚喜，否則在感情中很容易冷掉。

▎月亮雙子座

月亮雙子座在感情中最大的問題就是自己情緒的問題，他們非常需要另一半的理解，但他們也很常講錯話讓對方誤會。月亮雙子座既想要對方了解，可是講話卻又很迂迴，往往造成彼此溝通的問題。

月亮雙子座想要感情走的順利，一定要找對溝通方式，要誠實面對自己的感受，有時候明明在意對方，卻因為愛逞口舌之快而講反話，這樣會讓對方越來越不懂你。還有很多月亮雙子座表面上很開朗，但是他們在感情裡很多時候其實是很糾結的，建議月亮雙子座感情中有困難、有疑問，就去找方法弄清楚，否則會容易消耗兩個人的感情。

▎月亮天秤座

月亮天秤座想要感情順利的話，要釐清夢想和現實的差距，他們非常在意秩序，會希望一切都是照著自己的計畫在走的，但是進入感情後一定不可能一切順著自己的意，所以月亮天秤座在感情裡面的需要多一點變通性，否則事不如意的時候，他們情緒就會上來了。

月亮天秤座在感情裡是很愛講道理的，只要是他們認為對的事情就不會輕易妥協。月亮天秤座其實很愛生悶氣，也很容易拒絕溝通，會把自己鎖的得死死的。想要讓感情順利一點的話，需要更設身處地去幫對方著想。

▎月亮水瓶座

月亮水瓶座獨立當中又帶有一點點霸道，通常月亮水瓶座會受自己原生家庭的影響非常大，可能從小就學會獨立，懂得一個人生活，所以他們可以把自己的很多事情打理好，也會異於常人的成熟。

而這種獨立在感情中，很容易讓另一半產生無法靠近的疏離感，這種疏離感其實是月亮水瓶座自己的保護機制。月亮水瓶座想要在感情裡走得長遠的話，要先學會相信別人、相信愛情，也請月亮水瓶座的另一半要多給他們一點時間，慢慢陪著他們，讓他們從獨立生活習慣成兩人世界，這樣他們就會慢慢卸下心房，一牽手就是一輩子了。

▎月亮巨蟹座

月亮巨蟹座碰到感情，就好像是緊張大師，總是有擔心不完的事情，他們非常在意兩個人相處的方式，也會去仔細觀察對方身上有什麼變化。月亮巨蟹座對感情裡安全感的需求量是很大的，所以很容易察覺感情裡細微的變化，這些細微的變化也正是讓他們越來越沒有安全感的原因之一。

月亮巨蟹座想要在感情裡面順遂的話，要多給自己一點自信，不要忘記自己溫柔體貼的特質是多麼的有魅力，要把自己的優點放大，否則月亮巨蟹座的瞎操心，除了讓自己在感情裡面處於比較弱勢之外，有時候也會壓得另一半喘不過氣。

▎月亮天蠍座

月亮天蠍座在感情裡最大的症頭就是自我保護機制太強，他們非常怕受傷，所以很多時候他們自信、強勢，是來自於他們的自我保護機制，尤其是當感受到你快要踩到他們底線時，他們就會先發制人。

月亮天蠍座這種強大的不安全感，會導致他們對感情的處理方式太過戲劇化、太極端。月亮天蠍座想要在感情裡面順利的話，要先想辦法信任別人，拋下過去被傷害的傷疤，淡化那些不好的回憶，相信身邊伴侶。

▎月亮雙魚座

月亮雙魚座最大的優點就是有同理心，但是這個共感能力也是他們最大的致命傷。當月亮雙魚座進入感情後，很容易被另一半影響，無論是好的情緒或壞的情緒，月亮雙魚座都會把視為自己的事情。太有同理心，反而做出致命的決定，不能忘記自己的判斷力。

月亮雙魚座在感情裡面，需要多為自己活一點，不要談了感情，就改變自己的個性去迎合對方。太多的妥協，太多的改變是會喪失自我的，維持自己原有的模樣才是最好的。

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