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B型還以顏色、這血型如臨世界末日 四血型「被傷害了」如何應對

聯合新聞網／ 綜合報導
透過血型分析，瞭解不同的人被傷害了，會有什麼反應。圖片來源／ingimage
透過血型分析，瞭解不同的人被傷害了，會有什麼反應。圖片來源／ingimage

平常生活在外，與人交際的時候，難免也可能因為他人的三言兩語，讓自己的內心受傷。日本網站「占TV」近來就分析四種血型星座的人，在自己內心被傷害之後，分別會有什麼樣的反應。

血型A型

A型屬於不喜歡把事情鬧大的個性，因此在受到傷害後，當下並不會有太大的動作。相對地，他們會默默地和傷害他們的對象保持距離，不管以前看起來感情再好，也會盡量和對方撇清關係。平常對話也保持在最低限度，徹底疏遠對方。

血型B型

不服輸的B型，屬於若是被別人侵犯了，就會還以顏色的類型。因此要是被人傷害了，他們也會進入應戰狀態，想辦法把這口氣要回去。雙分甚至可能演變成非常激烈的爭吵，即使周圍的人出來勸阻，也會因為不肯先豎白旗，堅持繼續爭下去。

血型O型

血型O型平時喜歡靠著聊天，來散發自己內心壓力。所以在被人傷害的時候，不管是怎麼樣傷害的，他們都會跑去找朋友抱怨，或者到社群網站上貼文，說「今天遇到了什麼什麼」，藉此來轉換心情。且越是得到親朋好友的同情，越能讓他們的身心舒暢。

血型AB型

個性纖細的AB型，光是「想像」自己被他人傷害了，就夠AB型意志消沉。而這樣的可能性若是實際發生，更是會有著世界末日般的感受。既沒有力氣打算討回顏面，連和朋友抱怨的心情都沒有，只能在情緒的低點中徘徊，吃不好飯睡不好覺。

血型

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