農曆9月運勢(上)／龍會破財、猴會背鍋、兩生肖當心血光之災

時間來到農曆9月，湯鎮瑋老師分享影片「農曆九月，十二生肖月運勢，鼠、龍、猴、雞、狗要注意⚠️」，這裡是指命理學的農曆九月，從國曆10月8日「寒露」節氣到11月8日「立冬」節氣，這也是十二地支的戌月。

戌月也是財庫月，是兔年的六合財庫，是火很旺的財庫，所以和錢財有關的事件，無論好壞都會特別頻繁，例如貪汙、不法暴利可能都會爆發。老師建議農曆9月投資理財，絕對不要追高，不要貪心，因為財庫月風險高，要謹慎理財，見好就收。

▎屬鼠 捐血化血光災

屬鼠的人本月會有壓力、障礙出現，但遇到難關其實是好事，甚至可以提早認清身邊小人，整體運勢「先遇難，後呈祥」，因為有福報，才能看清真相。屬鼠的人遇到事情，可能會覺得很徬徨或措手不及，但只要能轉念，就會發現一切都是最好的安排。

本月要注意血光之災，包括行車走路、爬高爬低都要注意安全，如果身體狀況OK，建議可以捐血，化解血光災。本月壓力大，可能財務上狀況多，建議要注意財務節流。

屬鼠的人本月有苦難言，容易被誤解，如果當下環境時不我予，別急著解釋，只要自己行得正做得直，走在正道，相信誤會很快就水落石出。反之，如果自己真的做錯事，一定要真心認錯懺悔，別人反而會因為你勇於認錯，而多給你機會。

想要開運，建議多穿金戴銀，多穿戴金色、銀色飾品，配戴金珀，也可以穿白色衣服、或金色、銀色系衣服，可以多拜觀世音菩薩，常念六字大明咒。

▎屬龍 當心意外破財

屬龍的人本月要注意財務節流，這個月有大耗星，容易有意外破財跡象，可能突然多出很多莫名的花費，或是東西壞掉要花錢維修，建議平常要有一些積蓄應變。

這個月是考驗耐心、智慧的時機，要跟自己說一切無常，好壞都會過去。本月和長官、長輩、另一半容易發生口舌是非，要多注意情緒管控，特別容易樂極生悲或是講錯話，也可能因為沒耐心，與人發生口角，很容易感受到壓力或是情緒勒索。

本月屬龍的人「好事多磨」，如果有簽約、簽合同的需求，建議不要太心急處理，要多加評估，若是太快下決定，容易失敗。

想要開運，建議多穿紅色系衣服，一紅擋九災，可以配戴紅線、血珀、粉水晶，也可以多拜關公添好運。

▎屬猴 容易背黑鍋

本月容易感受人生無常，可能聽到生離死別、生病的訊息，對人生有新體悟，想要「把握當下」。聽到消息時可能會傷心，但要相信「一切都是最好的安排」。

屬猴的人本月有苦難言，可能背黑鍋或是被誤解，別人還會事後諸葛說風涼話。本月容易有無妄之災，可能因為有不可抗力因素，導致事情延宕，建議做事要考量周全，考量全盤風險，千萬不要仗著自己經驗老道做事，容易有意外發生。

想要開運，建議多穿黃色、咖啡色系衣服，可以配戴蜜蠟、黃水晶，可以多拜土地公，土地公其實就是「管區」神明，如果事業卡關，就拜公司附近土地公；如果家庭卡關，就拜住家附近的土地公。

▎屬雞 工作生活有異動

本月驛馬星動，工作上有異動，可能會調動、外派，有向外發展的機會。本月建議學習第二專長，或是斜槓人生，先做好準備。

屬雞的人本月適合旅遊，花費可能會變多。也有些人可能搬家，或是轉換居住環境，本月容易變動，向外發展是好事。

本月有太陽星，太陽星「利男不利女」，女生本月勞碌命，家庭事業蠟燭兩頭燒；男生事業小有成就。建議本月先打好口碑，「以名帶利」，行得正做得直，只要獲得別人信任，就會得到更好的機會。

屬雞的人本月有空亡星，容易恍神，尤其女性會覺得未來渺茫，摸不著頭緒，容易多愁善感。建議什麼都不要多想，多出去曬太陽，頭腦會清醒，建議別去陰氣磁場重的場所。

如果想要開運，建議多曬太陽，可以配戴金珀、蜜蠟、鈦晶，可以多祈求觀世音菩薩，尤其白度母。

▎屬狗 留意刀光劍影

屬狗的人華蓋星入座，才華顯露，可以多斜槓人生，學習第二專長都是好事。本月有智慧，可以帶來生活事業上的好機運。

本月容易責任變多，做的事情變多，卻沒有相對應報酬的狀況。但要知道「能者多勞」，若覺得事情太不合理，當下要拒絕，如果只是舉手之勞，建議要廣結善緣多幫忙，對方可能變成日後的貴人。

屬狗的人，本月要注意刀光劍影，建議少跑攤夜生活，容易跟人吵架、打架，發生血光之災。另外工作上如果需要用金屬器具，也要避免被割傷，請多小心。

本月常會感受到大環境壓力，急著想把事情處理好，如果是公司政策或長官決定，不要急著去推翻，建議多充實自己身心靈狀態。

想要開運，可以多穿戴紅色、粉紅色衣服，配戴血珀、粉水晶、紅繩，可以多拜文殊菩薩求智慧。

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