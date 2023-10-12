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12星座最適合旅遊地點？雙子紐約、處女日本…「這星座」建議國旅就好

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12星座最適合旅遊地點？雙子紐約、處女日本...「這星座」建議國旅就好

聯合新聞網／ 12talks
圖為日本冰川神社。記者羅建怡攝影／報系資料照
圖為日本冰川神社。記者羅建怡攝影／報系資料照

12星座出國旅遊最適合去什麼地方？旅遊地點通常都取決於個人喜好，但因為每個星座個性不同，有些地方特別適合某些星座去旅遊，可能會帶來更好的能量。如果你正打算出國旅遊，不妨參考看看。

▎白羊座／義大利

白羊座很喜歡一個人旅遊，最喜歡可以一個人漫無目的遊走，義大利有不同的城市，大大小小的巷弄，最適合白羊座去探險。

▎金牛座／杜拜

金牛很會享受，也喜歡美的事物，在杜拜滿眼看到都是奢華的建築，也有豪車接送，享受豪華美食，這是讓金牛腦袋放鬆的好地方。

▎雙子座／紐約

雙子座喜歡一個地方可以有不同的面貌，充滿著不同文化的紐約最合適不過。可以在藝術與文化之間穿梭，是雙子理想的旅遊地點。

2023紐約時報廣場跨年活動。記者張心攝影/報系資料照
2023紐約時報廣場跨年活動。記者張心攝影/報系資料照

▎巨蟹座／鄰近的地方

巨蟹座想旅遊，卻又有點戀家，不喜歡離家太遠太久，建議去鄰近城市，甚至國旅最合適，可以滿足觀光的需求，又不需要離家太遠。

▎獅子座／維也納

獅子喜歡一些華麗的舊皇宮，也愛看文化遺跡，維也納是「音樂之都」，有新的視野，又有舊的文化，融合新與舊的衝擊，會讓獅子愛上。

▎處女座／日本

處女座喜歡乾淨的地方，日本是最符合處女座要求的國家。不管是行走在乾淨的街道，或是面對有禮貌的日本人，對於處女座來說，都是最好的文化洗禮。

▎天秤座／法國

天生優雅的天秤，最適合去去浪漫的巴黎，他們滿腦子都是在想如何拍到美照，天秤最愛曬照片，不停打卡，讓所有人都看到他們去了那些旅遊熱點。

▎天蠍座／印度/埃及

天蠍喜歡神秘的事物，去印度或埃及這種古文明最合適，可以親眼目擊金字塔的偉大，針對古文明的深度旅遊，很能滿足天蠍座的需求。

▎射手座／非洲

熱愛自由的射手座，來到一望無際的非洲大草原，他們的心情就像「射出去的箭」。他們心裡會有超級興奮的感覺，自由又奔放的世界，是射手座一直最嚮往的生活。

圖為民眾在在南非克魯格國家公園，坐車近距離觀看野生動物。新華社
圖為民眾在在南非克魯格國家公園，坐車近距離觀看野生動物。新華社

▎魔羯座／英國

講究優雅有禮的英國，對於一板一眼的魔羯座有一種莫名的吸引力。不管是喜歡大城市的魔羯，還是喜歡田園風，對於喜歡安靜、秩序的魔羯，英國是一個可以讓其身心靈放鬆的地方。

▎水瓶座／墨西哥

墨西哥有著豐富的古代文明，尤其還有歷史悠久的、神祕的超自然之謎，都是水瓶喜歡去探秘的地方之一。

▎雙魚座／泰國

不說不知道，雙魚很適合跟水有關的一切，他們喜歡水的活力，去泰國海島旅行，在享受陽光與海灘的同時，激烈新鮮的水上活動，對雙魚座可說是一大享受。

圖為泰國曼谷大皇宮。路透
圖為泰國曼谷大皇宮。路透

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出國旅遊 星座 日本 非洲

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