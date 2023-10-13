快訊

「33年華廈、5年精品宅」怎麼選？ 眾人見1關鍵全選老房子

海獅趴漁船蹭霸王餐！上菜後牠一臉嫌棄「瞇眼搖頭」無情打槍：這條魚太小了啦

哈瑪斯遭爆「持北韓製武器」 北韓官媒怒批：美政府造謠

接下來20年都旺！「九運」必做五件事 家中這裡放盆栽財運大開

聯合新聞網／ 實習編輯 ／林正文
在家裡的南方種植植物可以達到開運的效果。（示意圖／Ingimage）
在家裡的南方種植植物可以達到開運的效果。（示意圖／Ingimage）

2023年即將進入尾聲，九運也即將到來，要怎麼布局才能讓自己的運勢好一些呢？湯鎮瑋老師分享「進入九運必做五件事，一次旺運二十年！」。從2024到2043這20年就是我們俗稱的「九運」，而九運也是火元素比較重的時期，而這段期間也會比較動蕩不安，無論是人為的或是自然災害，所以好好的布局也可以讓未來20年比較順利、逢凶化吉。

一、多行善福報

在九運當中，現世報會很明顯，很多壞事都是一觸即發、立馬引爆，防不勝防。而做了很多好事跟做了壞事是不能功過相抵銷的，所以在這個時期才要特別注意。湯鎮瑋老師建議每天都要立下一個心願，也就是要做好事，睡前也可以多懺悔，達到逢凶化吉的作用。

二、加強內外在美

九運也就是火元素，而火元素跟美很有關係，其中又分為內在美與外在美。內在美跟宗教、身心靈有關，要有正向的觀念和認知，在這個動盪的環境當中依然保持一顆覺醒明白、透徹的心。

外在則可以從面相、穿著來做一些開運提點，以化妝來說，可以多注意眼睛、眉毛、眼周的氣色，多運用繽紛色彩搭配，譬如穿戴紅色、粉紅色、橘紅色和淺紫色的寶石、飾品、衣服，或是妝容都是不錯的選擇。

三、注意心血管疾病

要在九運當中脫穎而出，好好的布局，健康很重要。而其中要特別注意心血管疾病，所有的生肖命格都要注意，而心血管也影響到人做事的精氣神飽滿程度。

而九運除了要注意跟火有關的疾病，也要注意水元素、金元素相關的疾病。水元素相關的身體就是生殖系統，女性多注意婦科、男性注意腎臟，而無論男女平常就要多注意身體排毒的功能；金元素要特別注意呼吸道、腸肺的功能。

四、要與時俱進

無論年紀大小，要記得與時俱進，多學習當代的新科技，不要排斥手機、電腦、AI或是軟硬體這種智慧結晶，要多學習、多瞭解，保持一顆學習的心，否則很容易被這個世代淘汰掉。

五、錢財的布局

風水上來說，九運有兩個比較重要的方位，一個是北方、一個是南方，在正北方和正南方布好局，就可以在這20年中得到一些好的機會。這並不是指每個人都一定要住在南北向的房子，也不要執著於在九運當中一定要買到什麼樣的房子，還是要以個人的八字命格為主，買房子還是要買適合自己的座向。

想要布局，在家裡的北方可以放一杯水或是一盆水，也可以放飲水機或是礦泉水、甚至汽水，只要跟水這個液體相關都可以，但是要保持清澈，也可以放有龍的圖騰或是龍有關的東西都可以。

在南方可以種植綠色盆栽、紅色花朵、粉紅色的花朵。如果環境不允許的話，也可以點燈，保持明亮，能夠盡量點一整天就一直點著，尤其晚上一定要保持明亮。

◎本文內容已獲 湯鎮瑋老師 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

湯鎮瑋 風水 運勢 開運

延伸閱讀

12星座最適合旅遊地點？雙子紐約、處女日本...「這星座」建議國旅就好

月底吃土！12星座注意「漏財黑洞」避免再當月光族 獅子愛虛榮、牡羊太衝動

現在是退休時機嗎？B型看熱情做事、這血型放眼未來 四血型「最乾脆急流勇退」排行

為什麼我存不了錢？原來財庫、福報都因為「這件事」流走了

相關新聞

接下來20年都旺！「九運」必做五件事 家中這裡放盆栽財運大開

2023年即將進入尾聲，九運也即將到來，要怎麼布局才能讓自己的運勢好一些呢？湯鎮瑋老師分享「進入九運必做五件事，一次旺運二十年！」。從2024到2043這20年就是我們俗稱的「九運」，而九運也是火元素比較重的時期，而這段期間也會比較動蕩不安，無論是人為的或是自然災害，所以好好的布局也可以讓未來20年比較順利、逢凶化吉。

雙十過後...4生肖財運連旺15天！馬有偏財運、豬賺錢機會就在眼前

雙十連假放完了，你是不是還有點意猶未盡？清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，雙十過後有四個生肖財運駕到，會連旺15天，快看看有你嗎？

B型還以顏色、這血型如臨世界末日 四血型「被傷害了」如何應對

平常生活在外，與人交際的時候，難免也可能因為他人的三言兩語，讓自己的內心受傷。日本網站「占TV」近來就分析四種血型星座的人，在自己內心被傷害之後，分別會有什麼樣的反應。

每日星座運勢／水瓶參加團體的活動 創造一份機緣

2023-10-13牡羊座短評：事業和財富能同步發展。【整體運★★★★☆】工作上雖然較為辛苦，但總算可以發展，連帶財運也有好轉，讓你產生創業或投資的慾望，如採取穩健的發展策略，將有可觀回報；感情穩定，

農曆9月運勢(上)／龍會破財、猴會背鍋、兩生肖當心血光之災

時間來到農曆9月，湯鎮瑋老師分享影片「農曆九月，十二生肖月運勢，鼠、龍、猴、雞、狗要注意⚠️」，這裡是指命理學的農曆九月，從國曆10月8日「寒露」節氣到11月8日「立冬」節氣，這也是十二地支的戌月。

不怕人說嘴！「5星座」對自己超有自信 射手不怕失敗、第一名自尊心很高

老王賣瓜，自賣自誇。對自己有信心，不怕別人來說嘴，才敢如此展現。當然做事想要成功，也同樣的需要有自信，才能有好的表現。別想太多，只要好好表現自我，就會有好成績。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。