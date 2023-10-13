接下來20年都旺！「九運」必做五件事 家中這裡放盆栽財運大開

2023年即將進入尾聲，九運也即將到來，要怎麼布局才能讓自己的運勢好一些呢？湯鎮瑋老師分享「進入九運必做五件事，一次旺運二十年！」。從2024到2043這20年就是我們俗稱的「九運」，而九運也是火元素比較重的時期，而這段期間也會比較動蕩不安，無論是人為的或是自然災害，所以好好的布局也可以讓未來20年比較順利、逢凶化吉。

一、多行善福報

在九運當中，現世報會很明顯，很多壞事都是一觸即發、立馬引爆，防不勝防。而做了很多好事跟做了壞事是不能功過相抵銷的，所以在這個時期才要特別注意。湯鎮瑋老師建議每天都要立下一個心願，也就是要做好事，睡前也可以多懺悔，達到逢凶化吉的作用。

二、加強內外在美

九運也就是火元素，而火元素跟美很有關係，其中又分為內在美與外在美。內在美跟宗教、身心靈有關，要有正向的觀念和認知，在這個動盪的環境當中依然保持一顆覺醒明白、透徹的心。

外在則可以從面相、穿著來做一些開運提點，以化妝來說，可以多注意眼睛、眉毛、眼周的氣色，多運用繽紛色彩搭配，譬如穿戴紅色、粉紅色、橘紅色和淺紫色的寶石、飾品、衣服，或是妝容都是不錯的選擇。

三、注意心血管疾病

要在九運當中脫穎而出，好好的布局，健康很重要。而其中要特別注意心血管疾病，所有的生肖命格都要注意，而心血管也影響到人做事的精氣神飽滿程度。

而九運除了要注意跟火有關的疾病，也要注意水元素、金元素相關的疾病。水元素相關的身體就是生殖系統，女性多注意婦科、男性注意腎臟，而無論男女平常就要多注意身體排毒的功能；金元素要特別注意呼吸道、腸肺的功能。

四、要與時俱進

無論年紀大小，要記得與時俱進，多學習當代的新科技，不要排斥手機、電腦、AI或是軟硬體這種智慧結晶，要多學習、多瞭解，保持一顆學習的心，否則很容易被這個世代淘汰掉。

五、錢財的布局

從風水上來說，九運有兩個比較重要的方位，一個是北方、一個是南方，在正北方和正南方布好局，就可以在這20年中得到一些好的機會。這並不是指每個人都一定要住在南北向的房子，也不要執著於在九運當中一定要買到什麼樣的房子，還是要以個人的八字命格為主，買房子還是要買適合自己的座向。

想要布局，在家裡的北方可以放一杯水或是一盆水，也可以放飲水機或是礦泉水、甚至汽水，只要跟水這個液體相關都可以，但是要保持清澈，也可以放有龍的圖騰或是龍有關的東西都可以。

在南方可以種植綠色盆栽、紅色花朵、粉紅色的花朵。如果環境不允許的話，也可以點燈，保持明亮，能夠盡量點一整天就一直點著，尤其晚上一定要保持明亮。

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