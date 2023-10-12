現在是退休時機嗎？B型看熱情做事、這血型放眼未來 四血型「最乾脆急流勇退」排行

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聯合新聞網／ 綜合報導
透過星座分析，瞭解哪些血型有急流勇退的習慣。圖片來源／ingimage
透過星座分析，瞭解哪些血型有急流勇退的習慣。圖片來源／ingimage

每個人做事的性格不同，有些人會拚到自己沒力為止，也有人選擇見好就收，在高點就立刻抽身。日本網站「占TV」近來就分析四種血型的人，排行誰是最容易急流勇退的人。

第四名 血型A型

愛操心的A型，即使覺得差不多該退休了，也會因為擔心退休了之後，這個職缺能不能找到合適的人，是不是會給周圍帶來麻煩等等理由，結果遲遲無法下定決心走人。他們即使要退，也是選在一切事情都辦好確認過，才會放心地以「終於可以退休了」的心情離開。

第三名 血型AB型

AB型個性纖細，不喜歡與人產生紛爭。為了保持安全，他們經常把計畫鎖在內心裡，慎重規劃且不輕易對人透露。直到時機成熟了，才會開誠布公要走的消息。對其他人而言，或許會覺得相當突然，但實際的退休計畫，其實早就預謀已久了。

第二名 血型B型

對充滿熱情的B型而言，選擇工作時最看重的，就是能不能帶給自己新鮮刺激的感覺。因此，如果眼下的差事，還能讓他有興奮的感覺，自己仍會堅持拚下去。但如果熱情已經退去，他們也會萌生離開的念頭，並且在想什麼就會做什麼的性格下，立刻付諸實行。

第一名 血型O型

擁有樂觀性格的O型，當想到引退的事情時，比起煩惱有的沒的，更會去思考未來的人生該怎麼辦，替自己訂立接下來的目標。討厭消極意見的他們，一旦做出了決定，就會認為現在可是唯一的機會，必須要好好的掌握，而義無反顧地繼續下去。

血型 退休

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