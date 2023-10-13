你命好嗎？「這2顆星」恐是造成不幸的禍首 但也激發強韌的生命力

前同事C喜獲麟兒。

接近四十歲才結婚的他，面對父母從「催婚」到「催生」的疲勞轟炸，實在苦不堪言。如今家中有了新生命的誕生，全家上下當然是警報解除，一團和氣。

C專程送來彌月油飯與蛋糕，當然也想聽一下命理師如何分析兒子的個性、未來的發展；會不會讀書、賺錢能力好不好、婚姻是否幸福美滿，自然也是身為父親的他會關心的議題。

其實分析新生兒的命盤並不難，但是要回答新手父母的殷殷企盼比較困難。

有話直說、鐵口直斷，固然比較輕鬆，但難免就傷了初為人父人母，望子成龍、望女成鳳的玻璃心。隱惡揚善、滿口讚美之詞，卻難免啟人疑竇，懷疑我是否隱藏了重大訊息而頻頻追問。

這就好比過年期間大家總是滿口吉祥話(或是虛假的溢美之詞)，深怕碰觸了過年口不出惡言的禁忌。面對「什麼時候結婚?」、「什麼時候生小孩?」、「你一年賺多少錢?」的敏感提問，不是顧左右而言他，就是尷尬地一語帶過。

「有時耐性比較不足，許多事會想得比較多一些」，這是面對「命宮同時有火星、陀羅」的委婉表達；我總不能直白地說「脾氣很差、容易暴怒、遇事三心二意、猶豫不決」吧?

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「青春期要多留意她的交友狀況」，這是對於女性在第二大限命宮有廉貞貪狼加上紅鸞、天姚的「善意提醒」；我總不能說「(桃)花若盛開，群蜂狂舞」吧?

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C畢竟是我的前同事，對於我在職場的「豐功偉業」(其實是惡行惡狀)見得不少，開始有些質疑: 「你以前說話好像比較直接喔! 沒關係，你有話直說，我比較喜歡聽真話!」

「從命理師的角度來看，我兒子可以算是好命的格局嗎?」C拋出了一顆快速直球!

好命與好格局

由命盤的結構和星曜的組合來分析，某些命盤的確符合傳統價值觀或是一般世俗標準所認定的「好命」格局。

而所謂的 「好命」 ，通常與 「滿足」 有關；可以藉由他人來「滿足」自己，也可以由自我去追求滿足。

天同叫做「福星」，天梁叫做「蔭星」，因此天同天梁的組合有個非常討喜的名稱 – 福蔭相聚；自己既是福星，又有來自長輩的庇蔭，如果這還不叫好命人，其他的組合就只能叫歹命人了!

因此，「好命」的格局中，有一大部分與天同、天梁有關。

如果天同與天梁出現在巳位與亥位，便會互為對宮星曜；如果其中一顆是命宮主星，那麼另一顆就是遷移宮的主星。

而化祿與祿存同時在巳亥位出現，並與天梁或天同同宮的機率頗高(例如丙年或壬年出生)；福星與蔭星遙遙相望，又有多多益善的化祿及逢凶化吉的祿存來助陣，怎麼看都是一個令人稱羨的組合。

而檯面上的某個政治人物，一生際遇的確符合這種「好命」的狀態；不僅個人在看得到的各項條件(學歷、婚姻、財富)符合「人生勝利組」的規格，而且官運亨通、仕途順利，在不同部門歷練擔任首長時，所管轄的業務從來不曾發生過重大不良事件(例如斷交、重大意外、缺蛋)，充分展現「好運氣也是一種實力」的價值。

除了被稱為「福蔭相聚」的天同天梁之外，就連天同天梁的對宮，雖然是空宮並無十四主星，卻有一個響亮的稱號 - 「紫府夾命」，父母宮有天府，兄弟宮有紫微破軍。

光是由「紫府夾命」這個稱號，就不難想像: 坐命者有「有頭有臉」(紫微、天府)的父(母)兄(手足)為他(她)撐腰、作為後盾；有了這麼強而有力的支撐，不好命也難!

在命盤的結構中，丑位的天梁有種「近乎完美組合」的說法: 遷移宮的天機除了讓天梁更聰明之外，也代表在外有較常人更多的機遇；主財富的廟旺太陰在財帛宮駐守，主事業的廟旺太陽在官祿宮駐守，更是各司其職，讓坐命者工作、錢財兩得意；田宅宮又有財星武曲，讓人生的庫位豐盈；身為福德主的天同進入福德宮，更讓坐命者有福可享、生活愜意，比其他人更有機會兌現「人生三得」- 吃得下、睡得著、笑得出來!

「人生三得」雖然看似平常、毫無令人驚豔之處，不過仔細想想: 就算家財萬貫、位高權重，也不必然保證天天能夠吃得下、睡得著、笑得出來!

天府和天相又稱為「衣食之星」，意味著兩顆星曜有著注重吃穿的特性；畢竟古人在物質條件並不充裕的環境中，能夠吃得好、穿得好，就已經算是好命之人。

由星曜排列的規則來看，天府和天相必然在三方，雖然沒有機會同宮，但是有機會分屬於命宮及身宮，形成「府相一命一身，衣食無虞」的格局。

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相對於天同容易自我滿足(當然也可以說是自我要求不高)，天梁受到他人的庇蔭而滿足，「府相一命一身」則是將「衣食無虞」或是豐衣足食當作人生追求的目標，在目標達成時而得到滿足。

而「好格局」則較不涉及對命宮主星的要求，而是著眼於命盤的結構。

第一個要求是命宮三方四正的化忌與煞星曜越少越好，最好完全看不到化忌與煞星；偶爾出現一顆煞星或是廟旺的主星帶有化忌還勉強可以接受，多了就不符合「好格局」的標準了。

第二個要求則是由三組條件所構成，滿足其中一組就算達成低標，如果三組都滿足，則是高標。

第一組是命盤中的紫微所在的宮位，三方四正要有左輔或右弼；如果符合，則稱為「官貴」，意味著坐命者的人生代表作會專注在工作、事業的領域。

第二組是命盤中的天府所在的宮位，三方四正要有化祿或祿存；如果符合，則稱為「富貴」，意味著坐命者的人生代表作會專注在財富面向的經營與累積。

第三組是命盤中的太陽與太陰必須在廟旺的宮位。廣義來說，官祿主太陽所代表的是工作、事業的領域，與紫微類似；田宅主太陰所代表的是財富，與天府類似。

同時，太陽和太陰與家庭的關聯性頗深，命盤中的太陽與太陰廟旺，也意味著坐命者對於親人的感情極為重視，願意花資源來經營或維護。

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由於這三組條件著眼於命盤中的「結構」，而不是特定宮位中的特定星曜。因此，即便紫微是坐命者的疾厄宮主星，或是天府是坐命者的僕役宮主星，或是太陰是子女宮的主星，也就是不在坐命者的六強宮，只要符合上述的條件，都算是符合「好格局」。

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這三組條件有點像是探索坐命者的潛質: 當行運的過程中(通常指的是十年大運)，當符合條件的紫微、天府、太陽、太陰陸續出現在坐命者大限的三方四正時，即便有煞星、化忌的干擾，坐命者仍有足夠的潛力去克服困難挑戰、經營人生，讓紫微、天府、太陽、太陰發揮應有的力量，逐步達成人生不同面向的成就。

相對於「好命」的「滿足」， 「好格局」的終極目標是 「價值」，也就是坐命者所成就的價值。

「官貴」的頂端是一個國家的領導人，也可以是一個跨國企業的領導人，或是公益、慈善組織的領導人；他(她)的作為、決定與成就，影響數萬、數百萬，甚至上千萬人的人生。

「富貴」的頂端是資產以百億、千億計算的富豪；無論是投資、經營或是捐贈、贊助，他(她)的作為與決定，也會影響許多人的人生。

而價值與責任、影響力有著強烈的關聯性；因此不難想像擁有「好格局」的人，肩上所背負的責任都不輕。

如果問這些人:「你覺得自己好命嗎?」，所得到的答案可能都是否定的，甚至會覺得自己是「勞碌命」。但是選擇勞碌、承擔責任，創造人生的價值，或許才是他們的天命。

以上皆非 - 面臨煞星環伺的困境?

要符合「好命」、「好格局」的要件，其實並不容易；就算符合這些基本條件，還要避開命盤中地空、地劫、截空所產生的弱化效應，才能稱得上真正的「好命」、「好格局」。

因此，大部分的命盤都稱不上「好命」或是「好格局」；大部分的人在主觀感受上會覺得: 「我就是一個普通人」，其實就說明了這種現象。

在「好命」與「好格局」的組成結構中，煞星和化忌當然名列不受歡迎的「黑名單」之中；因此在這些格局中，坐命者的命宮三方四正幾乎都看不到煞星和化忌。

一般來說，煞星代表辛苦、挫折、衝突，化忌代表是非、欠缺、阻礙，因此不難想像為什麼煞星和化忌會列入不受歡迎的「黑名單」。

當人際關係不佳(遷移宮有煞星或化忌)、理財能力不佳(財帛宮有煞星或化忌)，工作中常有是非、挫折(官祿宮有煞星或化忌)，個性衝動、常有負面行為(命宮有煞星或化忌)，如果這些情況經常發生，應該沒有人會認為自己是「好命」或是「好格局」吧?

相較於命宮三方四正幾乎都看不到煞星和化忌所構成的「好命」或是「好格局」，如果四顆煞星及化忌幾乎全數出現在命宮的三方四正，這種命盤應該被視為「歹命」或是「爛格局」吧?

如果人生如牌局，拿到這一手的爛牌，應該會想要直接放棄吧?

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從命理的理論與實際案例來看，某些個性與價值觀帶有亦正亦邪特性的星曜(例如天機、巨門、廉貞)，在煞星與化忌環伺下，讓坐命者呈現負面思考、怨天尤人的傾向；在工作不順、財務有壓力的情況下，更是讓坐命者的情緒管理不佳，如同一顆行走的未爆彈。

有些坐命者則是將自身的聰明靈活、觀察力入微，轉換成偷、拐、騙的伎倆或是詐術，利用人性的弱點或是法規上的漏洞、灰色地帶，將別人的財富或資源轉為己用。

所以這些煞星、化忌，正是讓坐命者人生際遇不順利，甚至讓人向下沉淪的罪魁禍首!

但真的是這樣嗎?

從某些論命的實際案例中，煞星與化忌卻以另一種方式展現它們的影響力 - 讓坐命者產生強韌的生命力。

總是笑臉迎人、一副嘻嘻哈哈、樂天派的J，其實有個不為人知的悲慘身世。

父親不知去向，母親在她年幼時因病過世，J是由外婆撫養，但是外婆也在她國中時過世。

雖然教會裡有位好心的阿姨暫時收留她，但是J必須在課後打工，賺取自己的生活費及學費。

靠著學貸及打工，J辛苦地唸完大學，並進入職場工作。

命宮中的擎羊，激勵了天同，收起倚賴、浪漫而不切實際的念頭；但是仍保有天同樂觀、純真的本質。

官祿宮的鈴星，讓她較同儕更為冷靜而不張揚；成長時期諸多苦難的磨練，讓她可以承受強大的工作壓力。也因為工作上的出色表現，讓J在收入及工作上有著超越同齡者的獲得與際遇。

財帛宮的火星，讓J有錢就花，沒有什麼積蓄。從小就必須靠自己努力，才能存活下來的她，在還完學貸之後，放寬了精算度日的自我要求，想吃就吃，想花就花。

「我從小就是個沒有人疼的小孩，如果再不對自己好一點，我真的覺得人生太無趣，而且太痛苦了!」

我聽過不少坐命者花錢不手軟的心境與描述，但是J的理由卻是最令人感到心酸與理直氣壯，也讓人無法再多說些什麼。

H原本是收入頗豐的精品業銷售人員，在離婚後選擇獨立撫養小孩。為了能有較固定的上下班時間以便照顧小孩，她放棄了原有的工作，進到企業裡當助理。

幾年前她曾經因為覺得薪資太低而感到沮喪，想要重回精品業，正在舉棋不定時來找我論命。

那次論命我的建議是: 可以試試回精品業，畢竟生活與孩子的教育都需要足夠的金錢；但是由於本命及大限命宮的三方四正佈滿了煞星，要有心理準備面對辛苦、壓力與挫折。

幾個月前，H再度找我論命，這回她所遇到的難題是: 面對挖角，她該選擇跳槽嗎?

原來她並沒有選擇回到精品業，而是進入科技業擔任助理。雖然只是助理，協助工程師處理日常事務，但是在耳濡目染之下，她開始對技術產生興趣。

在主管的鼓勵下，H考進研究所，在工作、家庭、學業中奔波辛勞；最後終於拿到學位，成為薪資三級跳的工程師。

「你說的沒錯，我覺得賺錢很辛苦，所以想嘗試一下: 如果有專業技術在身，是不是就可以不用這麼辛苦?」H苦笑著說明她考研究所的動機。

而財帛宮的天同，的確會讓坐命者想要賺取輕鬆財或是用頭腦、專業技術來賺錢。

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H在工作上的優異表現與令人驚豔的轉職過程，引來同業的挖角。

「我應該維持現有的工作，承擔"很辛苦"；還是應該跳槽賺更多的錢，承擔"非常辛苦"?」H的問題有些挖苦自己的味道。

雖然她的際遇一如預期地辛苦，但是她將環伺三方的煞星轉為動力，有了主動選擇的機會，而不是陷入被迫選擇的困境。

這些人生的真實故事，其實比八點檔還要戲劇化，更令人感傷及感動。

從傳統的價值觀來看，這些坐命者也稱不上「好命」、「好格局」；甚至在其他人眼中再平常不過的事物，當事者也必須費盡心力才能獲得。

但是從一個命理師的角度來看，這些坐命者重新詮釋了煞星與化忌在生命中的意義，而不再只是讓人向下沉淪、為非作歹的理由與藉口。

面對煞星、化忌環伺的命盤，我通常都會問問坐命者: 「你覺得自己的人生很辛苦嗎?」

幾乎所有的坐命者都會回答: 「我覺得非常辛苦!」；有些人則接著抱怨身旁的親人、職場上的上司及同儕。

J的回答頗為符合天同的一派樂觀: 「我是沒有辦法成為人生勝利組，不過我應該可以成為人生勵志組!」

H的回答則是: 「辛苦歸辛苦，但是我很有成就感! 我居然可以當工程師，這是我以前只能羨慕或是幻想的工作!」

煞星與化忌激發了她們努力活下去的求生意志!

當一個人將全部的心力集中在「活下去」這件事，他(她)可能沒時間，也沒有力氣去抱怨。

而努力活下去的求生意志，也讓坐命者可以擺脫煞星、化忌環伺進而向下沉淪的宿命，展現強韌的生命力，活出自己人生的價值。

這種人生價值卻是許多符合「好命之人」所欠卻或遍尋不著的!

我們無法改變我們先天「被給予了什麼」，例如父母、家境、外表、生長環境、過去的經驗等等。但是，關於「如何去利用被給予的東西」，我們卻可以用自己的力量去改變，也就是說，不去關注那些「無法改變的」，而是去關注「可以改變的」。

而大部分的人花了許多心力去關注那些「無法改變的」(通常是他人、環境)，對於「可以改變的」(通常就是自己)卻視若無睹、有心無力。

這種心態，正是宿命的根源!

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※

面對前同事C所拋出的快速直球，我選擇出其不意地觸擊，讓它變成界外球。

「從命盤上來看，你的兒子擁有非常強韌的生命力!」

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