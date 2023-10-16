到底有多懶？「3生肖」最不愛動腦 牛固執己見、第一名有吃有喝就好

我們人活在世上，可以口袋空空，但絕對不能腦袋空空，對於未來乃至於當下的事務，必須要有個人想法，但有些生肖就是懶得動腦，也不願做出改善，你身邊是否有這樣的人呢？讓我們一起來看看，最不愛動腦的生肖前三名是哪幾位。

第三名：羊

擁有藝術家氣息的羊寶寶，個性大都非常溫順，單純而又善良，不太會與人發生爭執，若是有矛盾衝突時，只要危害不是太嚴重，都會選擇息事寧人，盡量避免兵戎相見，他們在與人相處時，就是如此的溫和，甚至會有害羞的情緒，所以常常被人左右而沒有意見，願意以順從的方式接受長上的安排，久而久之就變得不喜歡動腦，反正一切都有人計畫好了，只要跟著去做準沒錯，如果有一天你跟羊寶寶一同共事，想要問羊寶寶的想法，還不如直接給他一個方針，他絕對會依據你的要求，徹底的執行到底。

第二名：牛

謹慎內斂的牛寶寶，雖然具有忠厚老實、勤奮努力的態度，但總是給人一種倔強固執的感受，好像一顆巨大的金剛石，推不動也貫不穿，除非他自己想要移動，否則誰都無法改變他，所謂牛牽到北京還是牛，指的就是牛寶寶不願意多動動腦，只是固執己見，不懂得因地制宜，與時俱進，就像單行道般不會轉彎，一昧的直直前進，必須等到撞了牆後，才知道改變方向，而牛寶寶不愛動腦並不可怕，可怕的是難以溝通，如果你的身邊有牛寶寶，先不要勉強他，給他一點空間，等牛寶撞了滿頭包後，就會開始思考並接受你的建議了。

第一名：豬

天真浪漫的豬寶寶，總是想要每天無憂無慮，慵懶的沉醉在生活中，這樣樂觀開朗的人生態度，最希望一切都有人安排好，自己無須煩惱，只要有吃有喝，工作穩定，就是最快樂的事情，豬寶寶真的不太喜歡啟動大腦的運作，如果你有什麼棘手的問題要請教他，他可能只會告訴你不要執著，不要計較，吃點小虧沒關係，因為解決問題是件傷腦筋的事，還不如選擇放下，但其實豬寶寶偶爾還是會用點大腦，只是常常想得不夠周密，不夠深遠，只能治標不治本，所以有長遠計畫時，最好不要問豬寶寶，以免走錯方向。

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