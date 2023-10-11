今年最後的「天赦日」將來臨 考生把握「一時辰」增考運

10月17日將為今年最後一次的「天赦日」，也就是老天赦災免惡的好日子，在道教裡，「老天」等同於玉皇大帝，於當日祈福相當靈驗。命理老師柯柏成表示，除了祈福外，建議即將參加大考的考生可把握戌時（19:00-21:00）增加考運。

柯柏成在臉書粉專「柯柏成／命理」發文提到，10月17日是本年最後一次「天赦日」，通常一年有6至7次的機會，如果運途不順、想趨吉避凶，要把握機會。

柯柏成強調，明年要參加考試的考生，應當把握天赦日晚上七點至九點，因根據奇門遁甲術，該時辰為奇儀相佐的格局，利於文書、考試的祈福，建議考生在這段時間於家中東方安置在文昌廟開光過的文昌塔、文昌筆，可以有效增強考運。除了考生外，從事業務的民眾也能利用此時辰，同樣於家中東方位置放置4個材質佳的印章，未來一年內要談業務時，從中任取一個攜帶在身，將增加簽約的機會。

但若無法於該時段回家安置物品，柯柏成說明，也可以選擇在時間內，往東方散步15分鐘，除了可作為休閒散步外，也能得到奇門遁甲奇儀相佐局的好處，助長運勢的同時也求貴人相助。

柯柏成表示，在天赦日這天，可於當日進行水煮錢以增加財運，也可透過全日素食求得天心，以達趨吉避凶之效。此外，在「天赦日」祈福許願不但特別靈驗，同時也不局限任何宗教祈禱，但前提是要先向上天懺除過去的罪障，從身、口、語、意所犯的過錯祈求赦免，所祈求的願望才有機會實現。

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