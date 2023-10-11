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12星座小時候願望？獅子明星夢、金牛想變有錢人、「2星座」想飛上天

聯合新聞網／ 12talks
圖為小朋友許願示意圖。圖片來源/ingimage
圖為小朋友許願示意圖。圖片來源/ingimage

還記得小時候許下的願望嗎？我們總是會幻想自己長大後的樣子，想要做什麼工作？想要變成什麼樣的大人？原來這也會與星座相關，你小時候想成為什麼樣的人？長大後的你，實現那些願望了嗎？

▎白羊座／冠軍

總是幻想自己成為獨當一面的人，能在自己喜歡的領域中得第一。任何競技賽都希望有自己的一席。

▎金牛座／富翁

從小對金錢敏感的金牛座，也許童年幻想就是如何成為一個富有的人，千萬可能還不夠，還要更多。從小發展自己的創業思維。

▎雙子座／新聞主播

雙子座很喜歡收集各式各樣的資訊，加上本來就很愛講話，對於可以報導新聞非常感興趣。

▎巨蟹／廚師

巨蟹座對於美食很有想法，很多巨蟹座小時候就有對不同菜色的要求，愛好美食，又喜歡下廚的巨蟹，一定也有幻想長大成為廚師。

▎獅子座／明星

超喜歡成為焦點的獅子，從小表演慾就很強，不管是跳舞，音樂，還是拍照擺POSE，為成大家喜歡的對象都是獅子座的幻想。

▎處女座／老師

處女座一板一眼的個性從小已經展現出來，很愛糾正別人的錯誤，而且處女座對於教學也很有想法。

▎天秤座／律師

追求公平公正，從小對於人際關係很敏感，長大一定也對於法律充滿興趣。除了律師，警察也是天秤幻想成為長大後的自己。

▎天蠍座／偵探

天蠍座從小就對於神秘事情充滿興趣，對於調查，洞悉人心是天蠍從小夢想的工作。

▎射手座／飛行員

小小的射手座從小就希望往外走，從第一眼抬頭看到飛機的一刻，應該就對於為什麼可以天上飛而產生濃厚的想法。

▎魔羯座／專業人士

認真的魔羯座也許從小到大就是喜歡權力人物，而權力往往意味是一名專業人士。所以不管是哪一行業，只要是專業資格都是魔羯座的幻想。

▎水瓶座／太空人

常被稱為外星人的水瓶座當然從小就會幻想天馬行空的事情，怎樣到月球，怎樣可以成為超人，也許都是水瓶從小幻想的職業，

▎雙魚座／醫護人員

雙魚座從小充滿同情心，看到需要幫助的人都會心生憐憫，很容易會有長大成為醫療機構工作的理想。

◎本文內容已獲 12talks 授權，未經同意禁止取用轉載。

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