快訊

國民黨出招了！下午正式啟動藍白合作 先派這兩人與民眾黨磋商

新北私校遭爆逼老師辭職！找不對盤畢業生檢舉 臨時停聘每月僅給2萬初

新店驚傳隨機砍人…男停車後身中多刀送醫 凶嫌當場被捕

最愛「假裝」三星座！巨蟹裝堅強、天秤假中立、這星座超虛偽

聯合新聞網／ 綜合報導
有三個星座最愛「裝」，總想表現最完美的一面，而讓別人覺得他們很虛偽。示意圖／ingimage
有三個星座最愛「裝」，總想表現最完美的一面，而讓別人覺得他們很虛偽。示意圖／ingimage

有些人防備心強，總希望能呈現自己完美的一面，給人一種虛偽和做作的感覺。陸媒《搜狐網》運勢專欄分享三個活得最「假」的星座，他們往往會裝出營造好的形象，因此讓人覺得他們很不真實。

第三名：巨蟹座

巨蟹座是以「情感敏感」和「家庭導向」著稱的星座，雖然他們親近的人面前，可能表現得非常真實和溫暖，但在外人面前，他們往往會「裝」出一種堅強和無所畏懼的形象。這種行為會讓人覺得他們在掩蓋自己真實情感，而被認為巨蟹很虛偽。

巨蟹會隱藏自己的弱點，不願意讓他人看到他們的脆弱一面。他們害怕被傷害，因此會選擇隱藏自己的真實情感以保護自己。然而，這種行為會讓人覺得他們不夠真誠，因為他們似乎總是在扮演一個不是自己的角色。

此外，巨蟹有時也會通過誇大自己的付出，來引起他人的關心。他們可能會故意讓自己看起來更加無私和犧牲，以獲得別人的同情和讚美。這種虛偽的行為會讓人覺得他們在裝模作樣，而不是真誠表達自己的感情和需求。

第二名：天秤座

天秤座是以和平、協調和平衡而著稱的星座，他們渴望和諧的社交關係，因此往往會「裝」出和藹可親的態度，以迎合他人的期望。天秤的社交面具，會讓人覺得他們表現得很虛偽。

天秤常常避免直接表達真實感受，而是會根據情況來調整自己的情緒和行為。這種行為讓人覺得他們不真實，因為他們似乎總是為了取悅他人而做出行動，他們可能會把自己隱藏在光鮮亮麗的外殼下，而不願意展現真實的自己。

另外，天秤有時會在衝突和爭論中，採取中立的立場。看起來像是為了維護和平而不願表達自己的真實意見，但這種行為也會讓人覺得他們不夠坦誠，很難信任他們的真誠度。

第一名：雙魚座

雙魚座被認為是最容易陷入幻想和虛幻世界的星座之一，他們有著豐富的想象力，往往會用各種方式來逃避現實。因此，他們常常會給人一種「虛偽」的印象。

雙魚可以在不同的社交場合中，扮演不同的角色，彷彿他們有多個不同的身份。這種行為讓人很難確定他們到底是什麼樣的人，甚至會懷疑他們是在裝模作樣。

雙魚的虛偽表現也體現在他們對他人的態度，他們可能會表現得十分友善、體貼，但實際上卻可能懷著不良動機。他們有時會利用自己善良的外表來取得他人信任，藉此達到目的。

星座

延伸閱讀

食衣住行2萬「薪水沒4萬在台北怎活？」 過來人分享省錢撇步

買iPhone 15空機被酸「財富自由」？網友不認同：高資費配1動作才是盤

日本必買伴手禮TOP20！冠軍薯條三兄弟熱銷多年 東京芭娜娜被評過譽也上榜

替寶寶取名卻被算命老師「詛咒」 她氣到痛哭：雷爆了

相關新聞

最愛「假裝」三星座！巨蟹裝堅強、天秤假中立、這星座超虛偽

有些人防備心強，總希望能呈現自己完美的一面，給人一種虛偽和做作的感覺。陸媒《搜狐網》運勢專欄分享三個活得最「假」的星座，他們往往會裝出營造好的形象，因此讓人覺得他們很不真實。

雙十國慶開運求財！命理師分享紅線綁筷子「正財偏財綁起來」

周二就是雙十節了，雙十節除了是中華民國國慶，同時也是十全十美的大好日子。清水孟國際塔羅小孟老師在臉書分享，首先可以在雙十國慶當日（10/10）用紅線將10根筷子綁起來，接著將其放在家中大門敞開45度角的位置，象徵正財和偏財一次綑綁起來，讓財運一飛衝天。

吠陀星座10月運勢！2星座當心小人、金牛可能「被分手」

10月上旬火星和計都合相在天秤座，10月下旬太陽水星入天秤形成「八星彙沖牡羊座」，所以首當其衝的就是吠陀上升或太陽星座在牡羊座和天秤座！

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名財運「旺到不行」：財神爺在你身邊

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人茅塞頓開，賺進滿滿的收益，有人則是遇到財神爺降臨，獲得豐厚的財富，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

唐綺陽星座運勢週報：天蠍有機會爆紅 射手工作當心被牽著走

冥王星順行，摩羯座將開啟人生新階段。金星進處女，金牛座、天秤座的能量場轉變，鼓勵大家行動起來，有邏輯、工作能力強者，將會受到嘉獎。火星進天蠍，爆發力強、避免衝動，要當心脾氣不穩，結盟合作要多方思考，天蠍座有機會爆紅或爆衝，避免暴力及決斷的能量，影響經濟、金融的擴大擾動。火星與諸星有相，火星人成為主角，牡羊及天蠍生涯有重大影響。金木逐漸三分相，專業人士有被加薪、挖角的機會。

每日星座運勢／牡羊多聽聽別人意見 不要一意孤行

2023-10-09牡羊座短評：不要只把承諾掛嘴邊。【整體運★☆☆☆☆】投資方面有投機的衝動，千萬要留意市場的整體動態，別意氣用事。工作上比較被動，過於求快讓你出現一些不必要的小錯誤，反而耽誤很多時間

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。