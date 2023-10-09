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本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名財運「旺到不行」：財神爺在你身邊

聯合新聞網／ 非貓不可
圖／canva
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在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人茅塞頓開，賺進滿滿的收益，有人則是遇到財神爺降臨，獲得豐厚的財富，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型O型+生肖屬鼠

如果本身是從事創意設計，且自行販售作品的相關工作者，本周將有機會遇到慧眼識英雄的伯樂，對方正在尋求合作對象，而你的設計正好符合對方的想法，兩人在談論的過程中，容易一拍即合，這可是千載難逢的好機會，雖然不會馬上大量進財，但是未來的發展卻是不可限量的。

第四名：血型O型+生肖屬蛇

對於打工族或是約聘工作的人來說，常會有工作不穩定，缺乏安全感的狀況，不知道是否能再續約，還是要另尋他途，不過本週的你，運氣相當不錯，在這段時間裡，一定要打起精神，拿出最好的表現，因為好運氣會讓你有機會轉正，也算是另類的升職加薪。

第三名：血型AB型+生肖屬猴

如果你的工作需要以文字來表達創意，例如文章、文案，那麼本周的你，好像茅塞頓開一般，各種瘋狂的靈感將不斷湧入，讓你可以洞悉人們的心態，創造出充滿誘惑力的作品，不但能得到長官和讀者的賞識，更有機會提升自己的地位，同時也能賺進滿滿的收益。

第二名：血型B型+生肖屬牛

所謂嫌貨才是買貨人，對於論件計酬的工作者來說，本周將遇到難纏又不講理的客戶，可能會提出一大堆不合理的要求，或是不斷批評抱怨，態度高傲又難以溝通，讓你氣得牙癢癢的，但一定要多加忍耐，只要拿下了他，以後絕對是你的忠實客戶，讓你賺進源源不絕的財富。

第一名：血型A型+生肖屬羊

本周的你，財運旺到不行，好像財神爺就在你身邊，為你帶來了一個大大的聚寶盆，如果你是經商，或從事業務工作，本周的運勢扶搖直上，生意不斷上門，能獲得豐厚的財富，如果只是一般上班族，那麼可以買些彩劵或刮刮樂，有機會抱回大獎，讓自己笑到合不攏嘴。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

血型 生肖 財富

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