唐綺陽星座運勢週報：天蠍有機會爆紅 射手工作當心被牽著走

星象影響：冥王星順行、金星進處女、火星進天蠍、火星與諸星有相、金木逐漸三分相

冥王星順行，摩羯座將開啟人生新階段。金星進處女，金牛座、天秤座的能量場轉變，鼓勵大家行動起來，有邏輯、工作能力強者，將會受到嘉獎。火星進天蠍，爆發力強、避免衝動，要當心脾氣不穩，結盟合作要多方思考，天蠍座有機會爆紅或爆衝，避免暴力及決斷的能量，影響經濟、金融的擴大擾動。火星與諸星有相，火星人成為主角，牡羊及天蠍生涯有重大影響。金木逐漸三分相，專業人士有被加薪、挖角的機會。

12星座個別運勢：

牡羊：工作勞累又煩又多，感情要確定是對方所需

處女：職場上需配合老闆長官，感情別把工作帶回家

魔羯：注意家庭或內部問題，感情容易悲觀要多溝通

雙魚：事情突發緊急變數大，感情慎防星火燎原

雙子：事業進入穩紮穩打，別太傳統固執才有吸引力

巨蟹：遇事停看聽能看更清，對另一半要多保留空間

射手：工作當心被牽著走，感情有年齡差戀情

水瓶：工作上要多務實，感情別自己幻想太多

金牛：工作要顧及合作對象，談感情你說了算

獅子：工作上有長遠藍圖，相處時間少當心另一半抱怨

天秤：合作方案宜多斟酌，面對感情的不公平要反應

天蠍：工作積極有效率，感情表達清晰俐落