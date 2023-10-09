聽新聞
test
0:00 / 0:00
唐綺陽星座運勢週報：天蠍有機會爆紅 射手工作當心被牽著走
【唐綺陽星座運勢週報10/9-10/15】
星象影響：冥王星順行、金星進處女、火星進天蠍、火星與諸星有相、金木逐漸三分相
冥王星順行，摩羯座將開啟人生新階段。金星進處女，金牛座、天秤座的能量場轉變，鼓勵大家行動起來，有邏輯、工作能力強者，將會受到嘉獎。火星進天蠍，爆發力強、避免衝動，要當心脾氣不穩，結盟合作要多方思考，天蠍座有機會爆紅或爆衝，避免暴力及決斷的能量，影響經濟、金融的擴大擾動。火星與諸星有相，火星人成為主角，牡羊及天蠍生涯有重大影響。金木逐漸三分相，專業人士有被加薪、挖角的機會。
12星座個別運勢：
牡羊：工作勞累又煩又多，感情要確定是對方所需
處女：職場上需配合老闆長官，感情別把工作帶回家
魔羯：注意家庭或內部問題，感情容易悲觀要多溝通
雙魚：事情突發緊急變數大，感情慎防星火燎原
雙子：事業進入穩紮穩打，別太傳統固執才有吸引力
巨蟹：遇事停看聽能看更清，對另一半要多保留空間
射手：工作當心被牽著走，感情有年齡差戀情
水瓶：工作上要多務實，感情別自己幻想太多
金牛：工作要顧及合作對象，談感情你說了算
獅子：工作上有長遠藍圖，相處時間少當心另一半抱怨
天秤：合作方案宜多斟酌，面對感情的不公平要反應
天蠍：工作積極有效率，感情表達清晰俐落
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言