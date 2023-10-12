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不擅長說話三星座！金牛慢熟、處女太直接、這星座很難聊「句點王」

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為不說話示意圖。圖片來源/ingimage
圖為不說話示意圖。圖片來源/ingimage

常說「沉默是金」，有些人擅於表達，總是能用說話來拓展人脈或表現，但有些人就是比較不擅於說話，命理網站旺好運分享「這些星座真的不太愛講話」，快看看都有誰上榜。

第三名：金牛座

金牛座非常內向，因此話本來就很少，他們深怕自己說錯話，不如不講話，除非是在自己熟悉人面前，不然要從陌生到變熟識，還要能暢聊一番，真的是非常難攻破。

第二名：處女座

處女座能力其實不錯，但在講話方面就是沒有特別優秀，而且有時候也不會拿捏用詞，尤其是在開會、發表意見等，對他們來說有壓力或壓迫的說話方式，都會讓他們感到不安。

第一名：摩羯座

摩羯座本性比較木訥，而且他們也屬比較無聊的個性，大多時候只關心自己的心情，因此在很多時候都不太會去發表自己的意見，想跟他們聊天只怕話題會僵掉。

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