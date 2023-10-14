使命必達三星座！金牛超盡責、天秤重承諾、這星座只是不想認輸
有些人非常有責任感，一但答應事情，就會使命必達，絕對完成它。命理網站旺好運分享「這些星座總是使命必達」，快看看那些星座總是「說到做到」。
第三名：獅子座
獅子座非常愛面子，所以對他們來說，沒有事情是辦不到，他們不僅會盡全力去達到別人的要求，還會不斷挑戰自己的極限，是非常有企圖心的。
第二名：天秤座
天秤座懂得處理很多事情，更知道人際關係的重要性，所以他們常常會把很多事情扛下，並且自己去把它完成，不管別人交代什麼事情，都會做到最好。
第一名：金牛座
金牛座性格比較老實一些，當被指派任務或是有答應別人事情的情況下，基本上都是會努力去達到對方要求，因為對他們來說，這是責任也是本分。
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