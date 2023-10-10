情敵見面什麼反應？ 射手正面迎戰、處女陰陽怪氣、這星座笑裡藏刀

周二就是雙十節了，雙十節除了是中華民國國慶，同時也是十全十美的大好日子。清水孟國際塔羅小孟老師在臉書分享，首先可以在雙十國慶當日（10/10）用紅線將10根筷子綁起來，接著將其放在家中大門敞開45度角的位置，象徵正財和偏財一次綑綁起來，讓財運一飛衝天。

2023-10-09 10:56