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情敵見面什麼反應？ 射手正面迎戰、處女陰陽怪氣、這星座笑裡藏刀
遇到情敵時，不同星座的人會有不同反應，有些人落落大方，但有些人就是吃醋又生氣，命理網站旺好運分享「12星座」面對情敵會怎樣！？
牡羊座：
非爭不可，先搶過來再說！
金牛座：
忽視敵人，靠心攻佔愛人！
雙子座：
各種手段，絕對手到擒來！
巨蟹座：
非常焦慮，但又不想放棄！
獅子座：
不以為然，只在乎結果論！
處女座：
內心混亂，變得陰陽怪氣！
天秤座：
猶豫不決，很懶得去爭搶！
天蠍座：
笑裡藏刀，有機會就桶刀！
射手座：
正面迎戰，只求不留遺憾！
摩羯座：
非常理性，不為此事煩惱！
水瓶座：
內心抓狂，絕對不給面子！
雙魚座：
假裝大方，上演各種橋段！
◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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