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情敵見面什麼反應？ 射手正面迎戰、處女陰陽怪氣、這星座笑裡藏刀

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為情敵相見示意圖。圖片來源/ingimage
圖為情敵相見示意圖。圖片來源/ingimage

遇到情敵時，不同星座的人會有不同反應，有些人落落大方，但有些人就是吃醋又生氣，命理網站旺好運分享「12星座」面對情敵會怎樣！？

牡羊座：

非爭不可，先搶過來再說！

金牛座：

忽視敵人，靠心攻佔愛人！

雙子座：

各種手段，絕對手到擒來！

巨蟹座：

非常焦慮，但又不想放棄！

獅子座：

不以為然，只在乎結果論！

處女座：

內心混亂，變得陰陽怪氣！

天秤座：

猶豫不決，很懶得去爭搶！

天蠍座：

笑裡藏刀，有機會就桶刀！

射手座：

正面迎戰，只求不留遺憾！

摩羯座：

非常理性，不為此事煩惱！

水瓶座：

內心抓狂，絕對不給面子！

雙魚座：

假裝大方，上演各種橋段！

◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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