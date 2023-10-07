終極「甩鍋王」！天蠍高標施壓、這兩星座超自大出包再怪別人

有些人遇事情總是到處牽拖，明明是自己的問題，卻要怪罪到別人身上，命理網站旺好運分享，「這些星座竟然會自己搞砸還怪人」。

第三名：天蠍座

天蠍座的人內心充滿著許多企圖心，所以很多時候都想要設立一些目標給自己，但他們總是過於想掌控與不擇手段，不僅讓自己也讓身邊的人壓力很大，最後事情沒做好還會怪罪別人。

第二名：獅子座

獅子座擁有強大的自信，認為自己是無堅不摧，但事實並不是如此，他們容易因為自己的自大而亂出主意，最後萬一沒有成功，還會因為拉不下臉而怪到別人的頭上。

第一名：牡羊座

牡羊座性格過於衝動，時常很多時候都不經大腦思考就亂下決定，也導致錯誤的事情常常發生，因為性格過於傲氣，最後還不願意承擔後果會想極力推給別人。

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