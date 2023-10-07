聽新聞
test
0:00 / 0:00
終極「甩鍋王」！天蠍高標施壓、這兩星座超自大出包再怪別人
有些人遇事情總是到處牽拖，明明是自己的問題，卻要怪罪到別人身上，命理網站旺好運分享，「這些星座竟然會自己搞砸還怪人」。
第三名：天蠍座
天蠍座的人內心充滿著許多企圖心，所以很多時候都想要設立一些目標給自己，但他們總是過於想掌控與不擇手段，不僅讓自己也讓身邊的人壓力很大，最後事情沒做好還會怪罪別人。
第二名：獅子座
獅子座擁有強大的自信，認為自己是無堅不摧，但事實並不是如此，他們容易因為自己的自大而亂出主意，最後萬一沒有成功，還會因為拉不下臉而怪到別人的頭上。
第一名：牡羊座
牡羊座性格過於衝動，時常很多時候都不經大腦思考就亂下決定，也導致錯誤的事情常常發生，因為性格過於傲氣，最後還不願意承擔後果會想極力推給別人。
◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言