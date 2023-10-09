吠陀星座10月運勢！2星座當心小人、金牛可能「被分手」

10月上旬火星和計都合相在天秤座，10月下旬太陽水星入天秤形成「八星彙沖牡羊座」，所以首當其衝的就是吠陀上升或太陽星座在牡羊座和天秤座！

記得先對照~吠陀占星太陽星座出生日期 牡羊座：4/15-5/14 金牛座：5/15-6/14 雙子座：6/15-7/14 巨蠍座：7/15-8/14 獅子座：8/15-9/14 處女座：9/15-10/14 天秤座：10/15-11/14 天蠍座：11/15-12/14 射手座：12/15-1/14 摩羯座：1/15-2/14 水瓶座：2/15-3/14 雙魚座：3/15-4/14

牡羊座（4/15-3/14）

這個月都要特別注意婚姻情感問題，尤其10月下旬，千萬不要一時衝動玉石俱焚，或是為了報復現任跟前任糾纏，保持良好的情商是今年最大的功課！

注意合夥小人是非或舊情人的糾纏，單身者容易碰到性格火爆或個性古怪的對象，保持距離以策安全！

健康注意生殖系統或大腸直腸病變。

靜唯老師小叮嚀：管理好自己的情商就等於成功了一半！

金牛座（5/15-6/14）

10月上旬人緣桃花特別旺，多參加社交活動會讓你成為人群中的焦點，特別利於業務工作，荷包也會有不錯的進帳！

10月下旬則要注意工作過勞引起身體不適，已婚者與伴侶容易發生衝突，小心另一半主動提分手！

健康要特別注意注意肝膽疾病及坐骨神經問題！

靜唯老師小叮嚀：雖然任勞任怨，偶爾也要學習慢活！

雙子座（6/15-7/14）

10月上旬田宅運不錯，利於租售房產或跟家人溝通愉快！

10月下旬不宜投資金融商品或合夥，小人口舌是非特別多，嚴重注意官司問題！容易因子女或桃花而破財！

靜唯老師小叮嚀：不要害怕寂寞，一個人的生活也可以很精彩！

巨蟹座（7/15-8/14）

10月上旬工作上的好運容易面臨停滯或是離職變動，反而對做身心靈或自媒體等行業特別有利！

10月下旬工作壓力更是沉重，注意跟長官及工作夥伴的溝通，容易因為意外失誤而爆發爭執，在家中也要注意跟子女的代溝問題！

靜唯老師小叮嚀：多出去運動曬太陽，宅在家裡容易憂鬱！

獅子座（8/15-9/14）

10月上旬財運感情運工作運都不錯，可以靠人際溝通得財，投資也會有不錯的斬獲！

10月下旬要注意跟家人手足的溝通，會因為家庭或母親的健康問題而破財,開車不宜心煩氣躁,車關宜慎！

靜唯老師小叮嚀：舊愛剪不斷理還亂，不如多愛自己一點！

處女座（9/15-10/14）

10月上旬工作運不錯，可以靠良好的溝通能力得到長官賞識！

10月下旬情勢逆轉，容易因為太過優柔寡斷陷入財務困境，注意跟手足或工作夥伴衝突引發破財，包括在家裡摔倒意外受傷都要特別小心！

靜唯老師小叮嚀：財神爺不會憑空出現，努力工作最踏實！

天秤座（10/15-11/14）

這個月情緒起伏會特別大，可能對未來的一切都感到特別迷惘，感情和工作部分都陷入換與不換的糾結，財運起伏也會特別大，如果有男性舊識找你投資或借錢千萬要謹慎，小心被詐騙！

健康注意頸椎眼睛或流感等問題！

靜唯老師小叮嚀：舊愛新歡舉棋不定，小心賠了夫人又折兵！

天蠍座（11/15-12/14）

10月上旬工作運財運不錯，事業有貴人，投資也會有不錯的契機！

10月下旬投資反而要保守，注意職場同事之間的口舌是非，或是與客戶之間溝通出現障礙，可以多靜坐冥想放鬆心情！

健康要特別注意呼吸系統或肩頸手臂酸痛等問題！

靜唯老師小叮嚀：感情百轉千迴，不如自己發光發熱！

射手座（12/15-1/14）

10月上旬工作將會有不錯的創意和靈感，與上司或客戶良好的溝通會為你帶來好運！

10月下旬注意失業或工作收入銳減，甚至不容易找到好工作，財務壓力倍增！

靜唯老師小叮嚀：世界很鬧，學習獨處是一種智慧！

魔羯座（1/15-2/14）

10月上旬遷移宮很旺，可以多出外走走！抗壓性極強的你工作壓力雖然很大，但是總是能從辛苦中成長！

10月下旬長官或客戶交付給你的任務將會更為艱鉅，保持理性面對很重要！千萬不要把工作上的情緒帶到家裏！

靜唯老師小叮嚀：工作環境瞬息萬變，唯有以不變應萬變！

水瓶座（2/15-3/14）

10月上旬人緣桃花不錯，或是有意外的饋贈或偏財！保持身心愉快運勢自然變好！

10月下旬工作業務可能出現意外損失導致破財，跟團隊夥伴維持良好的互動很重要！

靜唯老師小叮嚀：當你感覺憂傷，貴人其實就在你身邊！

雙魚座（3/15-4/14）

10月上旬跟家人或另一半感情不錯，建議可以出外旅遊讓感情更加水乳交融！

10月下旬財運起伏特別大，容易因為意外血光或疾病而大破財，出外小心交通事故，可以安排健檢或捐血避血光！

靜唯老師小叮嚀：花錢要量力而為，小心樂極生悲！

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