周日「寒露」 生肖、星座禁忌看過來！豬別去山區、雞別吃太多、猴別太累

2023-10-07牡羊座短評：好情緒可以帶動好運勢。【整體運★★★★★】單身者有機會向心儀的對象表白，易獲得令你滿意的回應。人逢喜事精神爽，你對周圍的人都會顯得特別友好，與大家分享你的喜悅。財運亨通

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