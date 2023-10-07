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周日「寒露」 生肖、星座禁忌看過來！豬別去山區、雞別吃太多、猴別太累

聯合新聞網／ 文／清水孟國際塔羅小孟老師
圖為寒露示意圖。新華社
圖為寒露示意圖。新華社

清水孟國際塔羅小孟老師在臉書分享，10月8日(周日)寒露是24節氣的第十個節氣，通常也說明天氣逐漸寒冷，所以在這個天氣轉寒冷的時候，有一些生肖跟星座有一些事項必須小心謹慎。

生肖注意事項：

牛要注意筋骨。

虎要注意身心健康。

兔不宜運動過量。

龍避免濃茶。

蛇注意情緒不穩。

馬當心酒肉友人。

羊過度忙碌。

猴注意疲勞。

雞飲食不宜過量。

狗少吃肉類。

豬避免前往山區。

鼠注意腳筋骨。

星座注意事項：

白羊座不宜飲酒過量。

金牛座注意皮膚保養。

雙子座天氣溫差要注意。

巨蟹座不宜過度使用手機。

獅子座旅遊注意天氣變化。

處女座購買商品要比價。

天秤座注音過敏與氣溫。

天蠍座穿著要保暖。

射手座遠離感冒中人。

摩羯座不宜亂開玩笑。

水瓶座注意食物保鮮

雙魚座工作壓力不宜過大。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

寒露

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