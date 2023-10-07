周日「寒露」 生肖、星座禁忌看過來！豬別去山區、雞別吃太多、猴別太累
清水孟國際塔羅小孟老師在臉書分享，10月8日(周日)寒露是24節氣的第十個節氣，通常也說明天氣逐漸寒冷，所以在這個天氣轉寒冷的時候，有一些生肖跟星座有一些事項必須小心謹慎。
生肖注意事項：
牛要注意筋骨。
虎要注意身心健康。
兔不宜運動過量。
龍避免濃茶。
蛇注意情緒不穩。
馬當心酒肉友人。
羊過度忙碌。
猴注意疲勞。
雞飲食不宜過量。
狗少吃肉類。
豬避免前往山區。
鼠注意腳筋骨。
星座注意事項：
白羊座不宜飲酒過量。
金牛座注意皮膚保養。
雙子座天氣溫差要注意。
巨蟹座不宜過度使用手機。
獅子座旅遊注意天氣變化。
處女座購買商品要比價。
天秤座注音過敏與氣溫。
天蠍座穿著要保暖。
射手座遠離感冒中人。
摩羯座不宜亂開玩笑。
水瓶座注意食物保鮮
雙魚座工作壓力不宜過大。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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