下周生肖運勢／猴遇強則強、馬賺好賺滿、龍愛情甜蜜

命理專家曼樺老師分析，10/08~10/14各生肖運勢。上榜的會有誰呢？快點來看看。

【事業運前三名】

1.馬

經過一段時間的潛沉，信心大起，為第一名，不去盲從追尋不可及的目標，踏實經營事業，做好口碑，一步一腳印。

2.猴

本周運勢旺盛，精神百倍，為第二名。茍日新，日日新，又日新，自力更生，遇強則強，一切安然。

2.龍

本周運勢躍升，職場人緣超人氣，同為第二名。幾周前的布局終於曙光乍現，可以好好規劃進程，展現實力了。

3.蛇

本周運勢小幅上漲，為第三名，讓你工作充滿幹勁，與同事交流靈感湧現，期望企劃設計上有新的突破。

3.雞

本周運勢奔波忙碌，還好能有收穫，同為第三名。目前是關鍵時刻，許多事的決定，關係未來，需要格外謹慎。

【財運前三名】

1.馬

本周財運屬於先名後利，前一段時間的光芒，帶來實質性的業務增量，忙得不可開交的同時，收入也是近期最滿盈的。

2.猴

本周財運大利多的各種業務合作，在謹慎挑選之下，總算略有回收，後勢看漲。繼續創新領域跨界合作。

3.雞

本周的財源收入，都屬於點滴入財，雖然如此，也是細水長流，穩穩的收入，在不穩定的市場狀況中，總是保險的。

【感情運前三名】

1.猴

本周單身者異性有高機率擦出愛的火花，感情有新的天氣，新天地。可以把握好好發展善緣桃花。

2.龍

愛情運甜蜜，假期中的旅行，最能感悟兩人是否真正能長久在一起。價值觀，社會觀，愛情觀同時考驗著。

3.馬

家庭運甜蜜穩定，一個負責任的男人，在家是好父親，出外是好老闆，在你眼中，隨時都是好好先生。

【健康運前三名】

1.馬

健康運頗佳，近來喜愛刮痧，腳底按摩，你知道身體百病多由於氣血不通，阻塞，所以一定要疏通。

2.蛇

健康運不錯，聽音樂睡眠是放心中壓力，是現在你每晚必須的動作。讓自己睡好，睡飽，才是精神，情緒穩定的根本。

3.猴

健康運尚可，天天減肥卻天天得面對美食應酬，漸漸掌握了身體的代謝律動，你知道哪些東西該吃與不該吃。

（本文作者為 兩岸三地華人命理大師曼樺老師）

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