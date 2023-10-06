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10月橫財運爆發！3生肖受財神眷顧「旺到月底」 強大氣場吸鈔入帳

聯合新聞網／ 綜合報導
3個星座的朋友，進入10月份有望財運大爆發。示意圖/imgimage
3個星座的朋友，進入10月份有望財運大爆發。示意圖/imgimage

2023年已經進入10月份，這也代表著2023年僅剩下最後幾個月不到，許多人都希望能獲得幸運之神的眷顧，賺進大把鈔票。對此，搜狐網點名3個生肖的朋友，有望在10月橫財運爆發，不妨試試手氣買張彩券，有可能存款一夕之間就超過8位數，這樣的強大財運還會「一路旺到月底」。

屬虎

屬虎的朋友一直都非常努力，在各方面的發展也是順風順水，因此也會遇到不少貴人的幫助。屬虎的朋友10月有望在貴人幫助之下，成功在職場上有亮眼表現，加上本身個人能力突出、競爭意識強烈，勢必能靠著永不退縮的精神，強化個人財運，未來必會事業興隆、橫財收入都有不錯的表現。

屬馬

屬馬的朋友們始終都保持著良好的理財心態，但進入10月份後，財運將有望大爆發。屬馬的朋友10月偏財運極佳，不妨買張彩券試試手氣，有可能中大獎發橫財，讓存款一夕之間超過8位數。另外，這樣的偏財運也會間接影響家庭成員，讓生活中的意外之喜不斷，幸福感十足。

屬狗

屬狗的朋友為人仗義、責任心強，不管是對工作或感情從不懈怠。屬狗者近日身邊恐有小人作祟，導致財運不濟，但在進入10月份後，不僅會有新福來到，運勢逆轉行大運，還會因自身的強大氣場，有望賺進大把財富，金錢紮堆、鈔票入帳。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

搜狐網 生肖 財運

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