快訊

哈瑪斯靠低科技推土機 就攻破以色列高科技「鐵牆」

國慶焰火提早20分鐘施放 盧秀燕說這三人要負責

最新民調／賴清德躺著贏？這兩個組合都贏「賴蕭配」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不順從就生氣！「3生肖」控制慾極強 第一名超驕傲「天大地大我最大」

聯合新聞網／ 非貓不可
圖／canva
圖／canva

無論在感情世界或工作領域中，總有些人想要成為主導著，希望你能順從他的意思，聽從他的指揮，這樣充滿掌控慾望的人，有時真的令人喘不過氣，讓我們一起來看看控制慾極強的生肖前三名是哪幾位。

第三名：鼠

鼠寶寶認真又努力，為了完成夢想，願意不斷地燃燒自己的能量，在許多時候都保有敏銳的觀察力，能夠在最細微的地方發現不同的變化，有些鼠寶寶膽小怕事，容易產生多疑的情感，為了保護自己，選擇不聞不問，不去多管閒事，但自尊心強的鼠寶寶，就選擇去掌握事情的發展，變得比較強勢，鼠寶寶一般都有博學多聞的特質，他們在遇到衝突時，不會跟你刀兵相見，而是用道理來說服對方，看似方法溫和，其實卻是超強的掌控慾，鼠寶寶想要用語言來改變你的行為，讓你順從他的意思，如果不夠機靈，很可能就會被鼠寶寶給操弄了。

第二名：龍

龍，是傳說裡的神獸，能夠騰雲駕霧，飛天遁地，是中華民族中帝王的象徵，而龍寶寶在舉手投足間，也充滿一種與眾不同的氣勢，在龍寶寶的觀念中，責任是最重要的，他們能夠也願意擔起所有問題，勇往直前，不怕困難的去解決，尤其是在工作方面，他們會需要夥伴們提供各種不同的訊息，所有風吹草動，都要一一的如實回報，所以如果你的主管是龍寶寶，自己可就要精實一點了，千萬別想著打混摸魚，龍寶寶的掌控慾望可是非常強的，只要你脫離了他的控制範圍，他可是會盛氣凌人的來找你，讓你吃不完兜著走。

第一名：猴

猴寶寶的聰明伶俐總是令人討喜，在人際關係上更是圓滑融洽，常能在陌生的環境中展現自己的優越感，很難不受到眾人的注意，他們常有驕傲不可一世的心態，認為天大地大我最大，沒有什麼問題是難題，如果在感情上，猴寶寶浪漫，又懂得討你歡欣，但一樣會有成為主宰者的想法，他們不是恐怖情人，但是會軟硬兼施，或許是苦肉計，或許是要你承諾，用各種不同的方式讓你就範，並且希望能時時刻刻掌握你的行蹤，甚至會偷看你的包包，查看你的手機，要你遠離異性朋友等，建議猴寶寶在感情上要用包容代替掌控，情路才能平順長遠。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖運勢

延伸閱讀

2024總統大選誰最有「帝王相」？ 命理師給答案：2人有權力

任何好處都不錯過！最貪小便宜「3生肖」豬愛不勞而獲、第一名虛榮心作祟

少年得志也沒用！ 晚年走壞運「3大生肖」第一名不知變通：恐被取代

猴寶寶遭同伴霸凌得自閉症！暖心拉拉每天陪身邊 1個月後奇蹟出現飼育員淚崩

相關新聞

不順從就生氣！「3生肖」控制慾極強 第一名超驕傲「天大地大我最大」

無論在感情世界或工作領域中，總有些人想要成為主導著，希望你能順從他的意思，聽從他的指揮，這樣充滿掌控慾望的人，有時真的令人喘不過氣，讓我們一起來看看控制慾極強的生肖前三名是哪幾位。

千萬別激怒他們！3星座最會使用冷暴力 冷戰能力強到令人崩潰

日常生活中，每個人都擁有自己的想法和獨特的個性，即使是深愛著對方的情侶，也會因瑣碎的小事而產生分歧。遇到爭執時，有人選擇用心溝通與退讓，有人選擇爭吵來釋放情緒；還有一群人偏好冷戰使矛盾升溫。以十二星座為例，若論處理冷戰的能力，有3個星座特別容易讓人感到崩潰，需要特別謹慎對待，以免因草率而受傷害。

12星座小時候願望？獅子明星夢、金牛想變有錢人、「2星座」想飛上天

還記得小時候許下的願望嗎？我們總是會幻想自己長大後的樣子，想要做什麼工作？想要變成什麼樣的大人？原來這也會與星座相關，你小時候想成為什麼樣的人？長大後的你，實現那些願望了嗎？

每日星座運勢／金牛財運上手的投資 可以繼續持有

2023-10-11牡羊座短評：感情低潮日，多聽聽別人的意見有望好轉。【整體運★☆☆☆☆】夫妻感情易出現裂痕，少與另一半爭辯，讓父母長輩出面可扭轉局面；單身者戀愛運不佳，多把微笑掛在臉上可有所改善。財

年底三生肖大發升官財！屬虎創業有戲 「他們」將遇到強力貴人

2023年只剩兩個月，根據《搜狐》指出，年底好運回歸，事業火熱，抓住機會能夠升官發財的有三大生肖，分別是蛇、虎、猴。

暗黑料理專家！牡羊速戰速決、射手隨便亂煮、這星座專端奇葩菜色

下廚不是一件容易的事情，有些人總是可以做出美味的料理，而有些人則是地獄料理的始祖，命理網站旺好運分享，「這些星座就是廚藝很差」，建議遇到他們下廚，還是快逃吧。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。