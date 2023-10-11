不順從就生氣！「3生肖」控制慾極強 第一名超驕傲「天大地大我最大」

無論在感情世界或工作領域中，總有些人想要成為主導著，希望你能順從他的意思，聽從他的指揮，這樣充滿掌控慾望的人，有時真的令人喘不過氣，讓我們一起來看看控制慾極強的生肖前三名是哪幾位。

第三名：鼠

鼠寶寶認真又努力，為了完成夢想，願意不斷地燃燒自己的能量，在許多時候都保有敏銳的觀察力，能夠在最細微的地方發現不同的變化，有些鼠寶寶膽小怕事，容易產生多疑的情感，為了保護自己，選擇不聞不問，不去多管閒事，但自尊心強的鼠寶寶，就選擇去掌握事情的發展，變得比較強勢，鼠寶寶一般都有博學多聞的特質，他們在遇到衝突時，不會跟你刀兵相見，而是用道理來說服對方，看似方法溫和，其實卻是超強的掌控慾，鼠寶寶想要用語言來改變你的行為，讓你順從他的意思，如果不夠機靈，很可能就會被鼠寶寶給操弄了。

第二名：龍

龍，是傳說裡的神獸，能夠騰雲駕霧，飛天遁地，是中華民族中帝王的象徵，而龍寶寶在舉手投足間，也充滿一種與眾不同的氣勢，在龍寶寶的觀念中，責任是最重要的，他們能夠也願意擔起所有問題，勇往直前，不怕困難的去解決，尤其是在工作方面，他們會需要夥伴們提供各種不同的訊息，所有風吹草動，都要一一的如實回報，所以如果你的主管是龍寶寶，自己可就要精實一點了，千萬別想著打混摸魚，龍寶寶的掌控慾望可是非常強的，只要你脫離了他的控制範圍，他可是會盛氣凌人的來找你，讓你吃不完兜著走。

第一名：猴

猴寶寶的聰明伶俐總是令人討喜，在人際關係上更是圓滑融洽，常能在陌生的環境中展現自己的優越感，很難不受到眾人的注意，他們常有驕傲不可一世的心態，認為天大地大我最大，沒有什麼問題是難題，如果在感情上，猴寶寶浪漫，又懂得討你歡欣，但一樣會有成為主宰者的想法，他們不是恐怖情人，但是會軟硬兼施，或許是苦肉計，或許是要你承諾，用各種不同的方式讓你就範，並且希望能時時刻刻掌握你的行蹤，甚至會偷看你的包包，查看你的手機，要你遠離異性朋友等，建議猴寶寶在感情上要用包容代替掌控，情路才能平順長遠。

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