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只為你存在！「3生肖」超級戀愛腦 第一名容易為愛失去理智

聯合新聞網／ 非貓不可
圖／canva
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在感情的世界裡，有一些生肖沒有自我，所有的一切都只為你而存在，你的舉手投足，都讓他們時時關注，為了你可以放棄工作，為了你可以放棄玩樂，你是否也是這樣的人呢？讓我們一起來看看是哪幾個生肖。

第三名：兔

活潑高雅的兔寶寶，非常柔順善良，通常擁有溫和的氣質，常給人一種不具傷害性，需要被疼愛的感覺，而兔寶寶天生缺乏安全感，總覺得要學會保護自己，不敢把雞蛋都放在同一個籃子裡，所以在感情的道路上，容易猶豫不決，不太能堅定地做出決定，甚至會有同時與多人曖昧的情況，但如果你能擄獲兔寶寶的心，那麼你將成為他最強大的依靠，是他心靈上的一盞明燈，你的喜怒哀樂都能牽引著兔寶寶的情緒，他會願意放棄一些事務只為了與你相聚，但你一定要給他安全感，否則兔寶寶可會頭也不回的轉身離去。

第二名：馬

思緒敏銳的馬兒，常有一種打扮時髦或獨具自我風格的裝扮，尤其在出席重要場合時，馬兒的穿著往往透露著他的心思或是今日的情緒，而在感情的道路上，馬兒絕對是主動出擊，想要一馬當先，拔得頭籌，他不一定會直接對你表白，但是他會用行動去接近你，替自己製造機會，例如在你回家的路上默默守候，再假裝與你不期而遇，會透過計劃一步步的進入你的生活裡而沒有任何違和感，只要你和馬兒走入愛情裡，他將成為你最強大的工具人，什麼親情、友情都可能暫時放下，只要有你在的地方，就是他的全世界。

第一名：狗

狗寶寶為人最重義氣，率性真誠，見不得不公平的事情發生，凡是身邊的朋友受到欺負，一定會赴湯蹈火，全力相挺，而狗寶寶擁有情緒高昂，以及耐力十足的特質，如果進入到愛情的世界裡，就會化身為最忠誠的騎士，願意常相陪伴，時時刻刻的守護在你身邊，只要你一通電話，無論有多困難，他都會用盡全力來滿足你的需求，忠貞不二的狗寶寶，容易為愛情失去理智線，整個世界都只圍繞著你打轉，所以當你的另一伴是狗寶寶時，一定會成為最幸福的人，當然如果無法成為戀人時，也千萬不要利用狗寶寶對愛的熱誠。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

愛情 情緒 生肖

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