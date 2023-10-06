10月份桃花爆棚星座！處女大膽告白、天蠍做自己、這星座充滿驚喜

10月份終於到來，隨著中秋節的結束，有哪些星座的桃花將會朵朵開呢？占星YouTuber安德魯的賤聲房分享影片『『星座』2023 10月⭐️桃花爆棚✨最有望脫單的星座‼️中秋節領好運✨，建議參考太陽星座和上升星座。

▎處女座 勇敢說出自己的感受

掌管感情與金錢價值的金星在10/9會進入處女座，如了給處女座帶來感情的新機會外，也會帶出許多賺錢的機會。但是要特別注意，在10/10的時候，金星和土星會有比較不好的相位，處女作要謹慎地處理溝通。

想要談戀愛的處女座在10月份一定要打開自己的交際圈，處女座在這個月可以說是相當有魅力，舉手投足都會吸引到許多人，如果遇到有感覺的人也可以勇敢一點，勇於表達，讓對方知道你也是意思的，這樣很有機會找到屬於自己的愛情。

▎天秤座 積極踏出舒適圈

在10/20以前，天秤座可以專心在工作上，因為10月份對天秤座來說是一個比較關鍵的時期，專業的態度很容易讓天秤座被人看到，而且在整個上半月，天秤座會有很多新的工作機會， 合作運也相當不錯。

到了10/20的時候，太陽在天秤座合相水星，這會讓你非常有魅力，可謂行走的費洛蒙，全身上下散發的氣質容易吸引到優質的對象。

不想談戀愛也沒有關係，在10月，天秤座的人際關係也會通暢，可以多交幾個知心好友。而積極就是天秤座本月的關鍵字，除了在工作上要積極外，多踏出舒適圈，可能會有出乎意料的化學變化出現。

▎天蠍座 大方的展現自我

天蠍座在10月份講話會很順暢，而這個月也是天蠍座可以廣結善緣的月份。在職場上可以多多幫助同事，你會因為在幫助別人的同時被看見，而天蠍座在這個月也會有很多幫忙的機會，可以熱情一點，運用順暢的溝通與人相處。

天蠍座在這個月跟有感覺的對象相處時不要扭扭捏捏的，大方的展現自己最自然的樣子，千萬不要有太多框架困住自己。 在10月份的時候，想要感情順利的天蠍座一定要保持感情中的純真，越以赤子之心的態度去面對，越能夠遇到新的好桃花。

▎射手座 驚喜連連的一個月

射手座在10月不管是感情運還是工作運都有大幅提升的現象，工作職場上會有很多大舞台來展示自己，雖然有很大的舞台可以展現優點，但也有可能會因為這些機會看清一些人的真實面貌，如果已經有曖昧對象的射手座也可能會透過一些事情來看清對方，

射手座在10月份的人際關係是很活躍的， 可能之前因為人際關係感到頭痛，甚至不想參加聚會，在這個月都會有一掃陰霾的感覺，可以多多參加各種聚會。而射手座這個月的關鍵字是驚喜，遇到的新朋友、新對象可能都會有讓你意想不到的結果。

▎水瓶座 下半月大翻身

水瓶座在10月份是有分階段的，如果是有喜歡的對象，在10/13以前不太適合貿然出手，在相處看看，讓對方多了解自己一點，不要急著推進關係，貿然行事會有反效果。

等到10/13以後，就是水瓶座上扯表現的時候了，這個時候的水瓶座是非常有魅力的，吸引到的人也都會是比較同頻率的人，進而發展出新戀情。對於朋友或家人介紹的對象也不要抗拒，因為認識到的對象可能是出乎意料的好。

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