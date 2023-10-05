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超有活力！4大血型誰「不容易變老」他看不出來年紀、O型更有吸引力

超有活力！4大血型誰「不容易變老」他看不出來年紀、O型更有吸引力

聯合新聞網／ 綜合報導
圖／canva
圖／canva

人無論如何都會變老，有些人無論年紀多大都保持積極主動，讓自己的生活比年齡來的更有意義，運勢網站「占TV」分析了4大血型會「如何變老」？A型會正常老化、O型年紀越大更有吸引力。

A型：正常老化

A型人認為，正常、平靜的生活是最好的，當變老時，不必太努力讓自己看起來更年輕，透過合適年齡的穿著和妝容，讓自己看起來像真實年齡，然而A型人認為，變老不一定是件壞事，隨著時間過去，歷練的模樣能贏得更多人的信任。

B型：注重年輕，努力保持美麗的外觀

自命不凡的B型人希望自己永遠看起來年輕美麗，他們會感到自己逐漸失去青春的危機感，因此會努力讓自己看起來更年輕，透過運動保持身材，或是嘗試微整形，透過努力讓自己長期保持年輕的外表，成為看不出年紀的人或許不是夢想。

O型：年齡越大越有吸引力

O型人無論年紀多大都充滿活力，活潑好動，所以討厭人們用年齡當成放棄的藉口。他們會保持好奇心和挑戰精神，並且積極和年輕人互動，因此，年紀越大的人脈會越廣，獲得的知識、金錢越多，更加有吸引力。

AB型：對變老保持悲觀態度

AB型的人對於變老持悲觀態度，隨著年齡增長，他們會認為不能再穿可愛的衣服，想像體力和精神都會下降，另外，在職場上，不喜歡年齡越大責任越大的感覺，想在年輕的時候盡可能多做一些有趣的事情，當老了的時候就不會後悔。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

血型

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