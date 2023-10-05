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最虛偽三生肖！狗出賣朋友、蛇利益至上、這生肖外表老實根本「雙面人」

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為雙面人「人前人後兩副面孔」示意圖。圖片來源/ingimage
圖為雙面人「人前人後兩副面孔」示意圖。圖片來源/ingimage

都說防人之心不可無，有些人表面上看起來很善良，看起來和每個人的關係都很好，但內心卻可能會暗算別人，想辦法利用別人來達到自己的目的。搜狐網分享，有三個生肖最虛偽，人前人後兩副面孔，為了利益對別人毫不留情，遇到他們不可不防。

▎生肖狗

屬狗的人看起來無憂無慮，個性慷慨，通常很願意幫助別人。但是如果他們遇到與自己利益衝突的事，屬狗的人會毫不猶豫放生別人、拋棄友誼，去保護自己的利益免受損失。和屬狗的人交朋友，要有心理準備，也許某天有衝突時，你會是被他們犧牲的那個人。

▎生肖蛇

屬蛇的人個性沉穩內斂，頭腦冷靜、聰明，做事很有分寸。但他們也很會算計他人，以確保自己的最大利益。屬蛇的人很情緒化，可能一句話就得罪他們，他們比較自私，也不關心別人感受，常常為了達成自己的目的，對別人心狠手辣。

▎生肖牛

很多人以為屬牛的人，是踏實正直的代名詞，其實這只是他們的偽裝。屬牛的人常常會給老實誠懇的好印象，但其實這是裝出來的，他們很懂得包裝，會利用外表降低別人戒心，在利益心驅使下，做出損人利己的事情，居心險惡讓人害怕。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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