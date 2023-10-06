寒露風水注意！家中2處別放旅行帶回特產 恐對運勢不利

10月8日節氣「寒露」，命理老師柯柏成表示，當天最強時間為21時15分23秒交節氣，他提醒，寒露到冬至家中西北及東南方為流年煞位及對沖位置，且不要將中秋國慶期間從外旅行帶回的人偶娃娃等放在上述兩個位置，否則會對自身運勢不利。

柯柏成在臉書粉專「柯柏成／命理」中貼文表示，今年10月8日、農曆8月24日是「寒露」，當天最強時間為21時15分23秒交節氣。

柯柏成表示，寒露到冬至期間，家中西北及東南方為流年煞位及對沖位置，很容易產生加大影響。若是在中秋、國慶連假期間出外旅遊，並帶回當地特產，尤其是人偶娃娃、面具、動物標本、未開光的佛像雕塑這類的物品，要避免放在上述兩個位置，否則會對自身運勢產生不利影響。

柯柏成提醒，到外地旅行時多會想帶回當地特產，但是有些具有民族風情的手工藝品，建議不要放在家中，尤其是很多來路不明的手工藝品，都有可能是古代的陪葬用品。

柯柏成表示，這類物品放在家裡肯定會產生不良的影響，西北和東南角這個地方是流年煞位方，不宜收納這些壁紙，可以個換地方擺設，或不要帶回來是最好的。