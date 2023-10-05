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分手斷不掉三星座！天蠍不甘心、巨蟹放大對方優點、這星座又又又復合了

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為情侶分手示意圖。圖片來源/ingimage
圖為情侶分手示意圖。圖片來源/ingimage

當感情走不下去，有些人會果斷分手，有些人卻還要藕斷絲連，分了也不乾脆，繼續糾纏。命理網站旺好運分享「這些星座真的分手不乾脆」，快看看分手不乾脆都有誰上榜。

第三名：天蠍座

天蠍座在感情上時常有一種不甘心的念頭，他們太愛猜忌、懷疑跟欲擒故縱，就算是分手後也會持續這樣的模式，最後影響到自己的思緒，總是對前任念念不忘。

第二名：天秤座

天秤座的性個其實很優柔寡斷又容易被受影響，他們通常都是屬於放不下的那一方，即便是自己提分手，也很容易因為對方的幾句話又復合。

第一名：巨蟹座

巨蟹座很容易在感情中搖擺不定，總是在猶豫不決，因為他們想念的思維太多，又時常去想歷任的優點，導致自己卡在一個不知道該怎麼做決定的階段。

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