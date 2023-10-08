聽新聞
test
0:00 / 0:00
「超不會安慰人」三星座！獅子我是老大、摩羯一塊木頭、這星座直接開嗆
有些人嘴很笨，遇到事情超級不會安慰人或是哄人，總把對方搞得更生氣或更難過。命理網站旺好運分享「這些星座果然最不會哄人」，快看看誰上榜。
第三名：獅子座
獅子座是很不願意放下低姿態去安慰人，因為他們一種高傲感，當有人需要被哄時，他們其實會不知所錯，因為他們覺得脆弱的一面不該顯露出來給別人看。
第二名：摩羯座
摩羯座是非常木頭的性格，不太會安慰人就算了，一點哄人或貼心的事情也做不太出來，因為他們認為每件事情都有因果，主要是要解決，而不是討拍。
第一名：水瓶座
水瓶座不太喜歡去配合別人，他們往往都是按照自己的步調在行事，要他們去哄別人真的不容易，因為他們根本不在乎，反而還會指責你哪裡不對。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言