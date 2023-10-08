「超不會安慰人」三星座！獅子我是老大、摩羯一塊木頭、這星座直接開嗆

有些人嘴很笨，遇到事情超級不會安慰人或是哄人，總把對方搞得更生氣或更難過。命理網站旺好運分享「這些星座果然最不會哄人」，快看看誰上榜。

第三名：獅子座

獅子座是很不願意放下低姿態去安慰人，因為他們一種高傲感，當有人需要被哄時，他們其實會不知所錯，因為他們覺得脆弱的一面不該顯露出來給別人看。

第二名：摩羯座

摩羯座是非常木頭的性格，不太會安慰人就算了，一點哄人或貼心的事情也做不太出來，因為他們認為每件事情都有因果，主要是要解決，而不是討拍。

第一名：水瓶座

水瓶座不太喜歡去配合別人，他們往往都是按照自己的步調在行事，要他們去哄別人真的不容易，因為他們根本不在乎，反而還會指責你哪裡不對。

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