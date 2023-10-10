暗黑料理專家！牡羊速戰速決、射手隨便亂煮、這星座專端奇葩菜色
下廚不是一件容易的事情，有些人總是可以做出美味的料理，而有些人則是地獄料理的始祖，命理網站旺好運分享，「這些星座就是廚藝很差」，建議遇到他們下廚，還是快逃吧。
第三名：雙子座
雙子座雖然點子總是很多，也願意嘗試很多事情，因此是很喜歡下廚的，但他們總是出其不意，甚至不想按照專業的方式去做，往往最後的成果都挺驚人。
第二名：射手座
射手座性格比較不修邊幅，他們喜歡自由自在很隨興的感覺，討厭繁瑣的步驟與流程，所以在廚藝上也會如此顯現，對於料理總是少了那麼一點的用心。
第一名：牡羊座
牡羊座對於很多事情總是速戰速決，只要自己能接受就好，因此下廚這件事情對他們來說也是沒什麼要求，只要能填飽肚子又不難吃就可以了。
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