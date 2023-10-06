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周日寒露到！這16天最適合「脫單」、「做人」會開花結果

聯合新聞網／ 旺好運

本周日（８日）進入『寒露』，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，逆行5個多月的冥王星會在11日轉為順行，只是不巧此時再逢冥王星刑火星，又進入另一個「魔王甦醒」的腥風血雨裡，火災、意外、開刀血光、紛擾之事持續頻傳，要小心化學爆炸、醫藥、醫療糾紛、毒品、槍枝氾濫及暴力等魔王級的致命威力。不過，「寒露」開始這16天倒是很適合『好好做人』，單身者也是覓得良緣的好時機。

另外，邱彥龍老師也提醒，寒露期間土星逆行衝金星，投資或理財方面容易覺得綁手綁腳，不論收錢還是還款都不是那麼順利，花費也會稍微大一些，自我的理財規劃被打亂容易擾亂心情，但毋需太過在意，這只會是短暫的過程。

邱彥龍老師還提醒，寒露期間又逢火星爆衝，震盪的情緒容易轉為行動，若能往正確方向前進則是好事一樁，反之則是凶事，所以切記保持好自我的正能量，才能往正確的方向積極行動。對於久久不易懷孕的人，建議能在這16天積極做人，容易傳宗接代，還有，如無對象者也能在這段時間積極努力，容易遇到幸福美滿的良緣。

邱彥龍老師強調，寒露期間海王星與水星是最旺星，有利於社會改造跟婦女運動，詐騙、偽造者則容易出事。另外，8日到24日有利於18種產業發展，分別是藝術文化、教育、音樂、舞蹈、體育、新聞、出版、進出口貿易、酒業、海產、水產、船務、運輸、物流、餐飲、油類、藥品、化學業等。有6個星座在寒露期間特別擁有好旺運，包括天秤、雙子、雙魚、巨蟹、水瓶及處女，要懂得善用好機運，提升自我，到年底將可豐收滿福。

邱彥龍老師並引用《易林·屯之艮》卦：『年常蒙慶，今歲受福。三夫採葩，出必有得』來說明過往的努力與積累，將在寒露期間開始收穫成功，但重點是要有行動力，如果只是靜止等待，小心好運只會等沒了。

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

寒露

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