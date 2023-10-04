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賺錢賺到手抽筋！10月「4生肖」財運旺到爆 兔貴人相助、馬錢財只進不出

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10月這4生肖財運旺到爆！賺錢賺到手抽筋(圖片來源：Shutterstock)
10月這4生肖財運旺到爆！賺錢賺到手抽筋(圖片來源：Shutterstock)

時間來到10月，也迎來了壬戌月。生肖虎、生肖馬屬於此月三合生肖，財運最佳，生肖兔為月份暗合生肖，財運也不錯。一起跟著科技紫微網來看看，哪些生肖如此讓人羨慕吧！

第一名：生肖虎

整體而言，這個月的財運會表現得相當不錯，只要把握好外部投資環境，整個投資形勢都會向好的那面傾斜，讓你的收益逐步擴大。不過中旬時須注意穩定自己的判斷力，別因一時的興奮而讓自己低估了風險的存在，陷入投資陷阱，這一時期切忌輕舉妄動，每走一步都需提醒自己看清形勢。下旬情況又會出現好轉，正財、偏財都會有所收穫。

第二名：生肖馬

這個月你兩支手的抓錢能力很強，常是只進不出，對於開支頗為理性。進財機會在外，積極向外拓展，四處活動，將帶來好的財運，尤其有利於動口生財，談判、交易的成功率高。只是口能生財，也易惹禍，在你滔滔不絕、情緒激昂時，要特別注意自己措辭和語調，以免讓人聽著心裡不舒服而發生誤會。

第三名：生肖兔

運氣不賴的一個月，雖然偶爾有些麻煩找上門，讓你的收支計畫被打亂，但是貴人助力的介入，往往能讓你在混亂中反賺一筆。因此遇到問題時要多找人商量，多去收集訊息。但是也要注意，別因此認為總會有人來替你收拾殘局就肆意而為，萬不可單憑自己的感覺就草率做出決定，這樣再好的運氣也會消耗殆盡。

第四名：生肖蛇

保守意識佔據主要地位，理財目光放在合理規劃的進展上，精明地算計著各項收支，雖然財富累積並不會上漲太多，但相對於動盪的市場環境而言，只要保留住原有的財富，不發生虧損，這個月對你來說就已經是一種勝利。

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