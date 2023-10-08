10月桃花最旺！「5生肖」將收到意想不到的寵愛
10月是一個充滿愛情的月份，有些生肖將收到意想不到的寵愛，讓他們的感情生活更加甜蜜。一起跟著科技紫微網來看看，有哪些生肖能享受甜蜜蜜的愛情呢？
生肖鼠
人氣旺盛，總有異性圍繞在周圍，你很享受那種被追捧的感覺，也很樂意在眾多異性中來回穿梭，但是注意別把心玩散了，見好就要收。
生肖虎
本月是單身者最好的求愛時機，各方面的狀態都很好，因此不要害怕被拒絕，不表白就永遠不知道結果，鼓起勇氣，就有機會牽手在一起。
生肖兔
感情運超旺，已經到了心想事情的地步了！要記得好好裝扮自己、在生活中營造情趣，為自己製造多巴胺。單身者有機會碰到潛力股，就算一開始認識沒有心動的感覺，也不要拒絕得太快，建議先交個朋友，未來可能有不錯的發展！
生肖蛇
單身的朋友不用太急，本月只要順其自然就好，最重要的是保持樂觀的心態和神清氣爽的樣子，這樣就很容易吸引好的對象靠近，有機會遇見適合你的緣份，找到良好的感情歸宿。
生肖雞
不經意的關心問候，會是讓愛情之花怒放，最有效的高級化肥，對伴侶多些關懷，不僅會讓對方感動半天，也會讓你獲得更多的關心，彼此都感到幸福。這個月對有心儀對象的人來說，非常適合表白，精心給對方準備驚喜吧！
【延伸閱讀】
【科技紫微網 】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言