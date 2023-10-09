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雙十國慶開運求財！命理師分享紅線綁筷子「正財偏財綁起來」

聯合新聞網／ 清水孟國際塔羅小孟老師
圖為「國旗屋」雙十節懸掛國旗示意圖。記者鄭國樑攝影／報系資料照
圖為「國旗屋」雙十節懸掛國旗示意圖。記者鄭國樑攝影／報系資料照

周二就是雙十節了，雙十節除了是中華民國國慶，同時也是十全十美的大好日子。清水孟國際塔羅小孟老師在臉書分享，首先可以在雙十國慶當日（10/10）用紅線將10根筷子綁起來，接著將其放在家中大門敞開45度角的位置，象徵正財和偏財一次綑綁起來，讓財運一飛衝天。

另外，可以選在雙十節早上10時10分，在房間4個角落分別放10枚10元硬幣，並在10天後花掉，錢多到賺不完，接下來一整年財氣興旺。再者，小孟老師表示，雙十節當日的中午11時至下午1時是太陽最強的時刻，可以在家中用飲水機接水，並心中冥想著十字架後再喝下，便能得到天神的加持。

若想要求偏財的人，小孟老師建議在雙十節當天早上10時10分，準備現金1010元將其放入紅包袋裡，並置於床下睡10天，此作法代表十全十美，10天後再把錢存入銀行當錢母，能讓你的投資運偏財運大旺。

最後，對於渴望得到桃花，想要求十全十美感情的人，小孟老師指出可以在雙十節當天晚上10時10分，向著月亮冥想並且數10朵玫瑰花能讓感情運大旺，有機會得到理想中的愛情。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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