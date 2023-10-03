寧願自己一個人！最不在乎愛情的星座TOP3 處女座把工作放最前面

你能發現什麼才是你想要的嗎？你會為了愛情而放棄一切嗎？還是寧願追求自己想要的，而不去在乎愛情？或許把自己放在第一優先順位，才是重要的。有3位星座，會有這樣的特質出現。

TOP 3：射手座

射手座個性開朗、樂觀，喜歡冒險和挑戰。他們做事也相對理性和冷靜，能在事件當中做出明智的決定與選擇。

射手座有時會過度自信，容易忽略風險和後果。他們總想找個懂得欣賞自己的人，看起來有點危險卻又很有趣的人，這樣情況總會出現感情熱度不足。尤其當發現對方不是自己想要的那種感情，射手座就會很快的失去熱度，變得不需要愛情，只想過著冒險的生活。

射手座的愛情，他們不容易給予承諾。這並非不守信用，相對的，他們是很值得信賴的一群人。但他們不會輕易承諾對方，因為他們害怕原本自由的生活被打亂了，變得必需去守著諾言，而無法隨心所欲的做自己。射手座的個性不喜歡被綁住、不喜歡沒有自由，如果為了愛情而失去自己，那麼對射手座來說，他們寧可單身一人。

TOP 2：處女座

處女座的人通常被認為是細心、有條理、務實且專注於他們的目標。他們的生活不僅僅關於愛情，還有許多其他重要的事情需要他們去關注和投入。

處女座對自我有著極高的追求。他們總是在尋找提升自我、增進技能和知識的機會。他們認為，只有不斷學習和成長，才能讓自己變得更好。因此，他們可能會把大部分的時間和精力投入到自我提升上，而不是尋找愛情。處女座認為成功和成就感是生活中最重要的一部分。因此，他們可能會把愛情放在次要的位置，而把工作或事業放在首位。

再者，處女座認為與家人和朋友建立深厚的關係，比尋找愛情更重要。他們會花很多時間與家人和朋友在一起，享受彼此的陪伴。不過，處女座也認為獨處可以讓他們有時間思考、放鬆並充電。因此，他們可能並不急於尋找愛情，而是更願意享受自己的時間。

TOP 1：水瓶座

水瓶座的個性很多樣化，最具特色的是他們的獨立與創造性。他們始終保持開放的心，去嘗試任何的新事物和新思想。

水瓶座的人很喜歡思考，對事情都能有自己獨特的見解和看法。他們有很好的洞際力和分析能力，能很快速的找到問題的核心和解決方案。所以，當水瓶座看待愛情，會認為愛情不是人生最重要的事，他們也不會渴望與另一半隨時黏在一起的感情模式。在戀愛中的他們相當需要個人空間，不喜歡黏來黏去的感覺，

水瓶座對於愛情和感情也很理智，不會太過於感性，會比較重視彼此的共識和理解。他們也很注重自己的利益和前途，對於自己的事業和成就有著很高的要求和期望。這使得他們會相對的熱衷於社會活動和公益事業，喜歡幫助別人和為社會做出貢獻。而不是把生活重心放在感情上。

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