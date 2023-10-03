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周日迎寒露！一招簡單開運法防小人、增強運勢 一路旺到明年

聯合新聞網／ 綜合報導
泡腳示意圖。圖／Ingimage
泡腳示意圖。圖／Ingimage

「寒露」是一年的第十七個節氣，也是二十四節氣中最早出現「寒」字的節令。命理師柯柏成教導民眾一招簡單的開運法，不僅防小人還能增強運勢，且一路旺到明年。

今年寒露時間落在10月8日（禮拜天）晚上的21時15分23秒，也就是農曆8月24日，意味著天氣逐漸進入深秋，清晨和入夜將會開始感覺到冷。命理師柯柏成在臉書粉專發文指出，二十四節氣是古人在農業社會時，依照節氣寒暑轉換而產生的習俗。由於氣候的轉變會直接影響農業生活作息，因此古人會順應天地的時節轉換而調適。

如今隨著社會型態變遷，許多古代的節慶都已經消失，他以冬至為例，指出宋代的冬至是以過年的形式在過節，現在的冬至大概只剩下吃湯圓或餃子了。柯柏成表示，寒露這個節氣雖然沒有那麼出名，但是每個節氣的轉換對應的不只是天地萬物的轉變，連帶人的氣運也一樣被帶動，只要懂得把握每個節氣的轉換點，都可以為自己創造好運。

柯柏成說，今年寒露交節氣的時間點很特別，是在晚上的九時二刻。當天晚上準備在這個時間洗澡的朋友，可以準備一盆熱水泡腳五至十分鐘，最好能在泡腳水裡加上艾草包，讓自己藉由節氣的轉換脫胎換骨，不僅防小人還能增強運勢，國慶連假結束後帶著強運上班上學，一路旺到明年。

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