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中秋連假後四星座「發大財」！獅子投資大賺、這兩星座快去買彩券

聯合新聞網／ 文／清水孟國際塔羅小孟老師
圖為發財示意圖。圖片來源/ingimage
圖為發財示意圖。圖片來源/ingimage

中秋連假，你怎麼過的？是烤肉、返鄉、國內旅遊，還是乾脆飛出國了呢。清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，中秋連假後有四個星座財運大開，再搭配老師傳授的小撇步，讓你有機會發大財，快看看那些幸運星座上榜。

Top4 獅子座：投資獲利，好運不斷

獅子座的朋友們，中秋後金星入本命宮位，你們對自己的金錢與資源會特別有意識，你很想去研究或透過不同的方式來增加自己的資產，而你的企圖心也能使你去研究各種生財之道的法門，中秋後雖然你在投資市場上會大賺一筆，但還是要留意不要太過的失心瘋追求高點或數量的投資，另外想購買彩劵的朋友受金星引力影響多穿白色衣服或白米飯都能讓你財富亨通。

Top3 天蠍座：中到小獎，開心不已

天蠍座中秋後穀神星移入本命宮，顯示中秋後容易有小財進來買彩劵易中到小獎，若你最近有剩下來的統一發票也可以拿出來對獎，若你想要參加網站所舉辦的贈獎活動也能抽到小的獎項，雖然不多但是不無小補，建議多穿綠色的衣服能讓財運滿分。

Top2 天秤座：用錢滾錢，找到方法

天秤座的朋友們，太陽與火星加速進入本命宮，中秋後你可以開始把一些多的資金拿來作一些投資的活動，必定能夠用錢滾錢，若是你已經有很熟悉的投資模式，而且也一直是正向的結果，請你保持這樣的好習慣繼續經營，若是之前不太理想，中秋後對你來說是改變新的理財方式的好時機，不要擔心自已會損失太多，可以用小額方式，實驗你想要的方式，只要你願意開始，慢慢就會找到你適合的投資理財的方式，而且會讓你有自信用這樣的方式會對你一直是有利的。

Top1 雙子座：抽到大獎，財運滿分

雙子座的人受到太陽與火星進入偏財宮，因此你的偏財運很好，中秋後若你想要買彩券苦無號碼可以多詢問周邊的朋友，很多人都在馬不停蹄的在找財神爺，但慕然回首時其實財神爺就在你身邊。除此之外，有績效壓力的人會有好的貴人來找你，讓你績效提升。建議多穿紅色的衣服能讓財運滿分。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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