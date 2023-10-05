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周日迎「寒露」命理師：6生肖「好運三級跳」豬有機會升官、牛名氣大漲

聯合新聞網／ 文／命理風水專家邱彥龍
圖／ingimage
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10月8日(周日)正式進入寒露，隨著一波波東北季風報到，秋天的氣息更濃，早晚更能感受涼意。國際天星命理風水專家邱彥龍分析，在這樣的節氣裡面，行車安全要特別注意，但有6個生肖運氣強到抓不住，只要積極行動，屬者有機會升官、屬鼠者事業運旺，生肖兔者心想事成，生肖牛者名氣大漲。

邱彥龍老師分析，在這個節氣裡(10/8-10/24)運勢最強6生肖，分別是：

Top6：猴

屬猴的朋友，在這段期間有掌握大財的機會，而且能得到來自政府、上司或粉絲的特別關照，好好自我行銷、擅用溝通的優勢多多表達出來，成功會越來越近，但再忙也要照顧好身體健康。

Top5：羊

屬羊的朋友，在這段期間多多提升自我的人氣跟人際關係，再加上工作上的努力，會有不錯的收穫，建議可以往外地、海外、網路、媒體、高等教育、宗教團體等方向著手，會比較容易成功。

Top4：牛

屬牛的朋友，這段期間會散發一股強烈的霸氣，在朋友面前名氣大增，多行銷自己、溝通宣傳，事業財與正財就有機會靠近，你會發現，客戶、另一半或合夥人這段期間都很給力，靜待佳音。

Top3：兔

屬兔的朋友，這段期間可說是戰將一枚，人氣越來越旺，之前累積的人脈都將靠攏並且得以發揮，偏財運非常旺，心想事成，只要把話說好，容易成功。

Top2：鼠

屬鼠的朋友，在這段期間只要照自己的進度與計畫進行，正財、偏財、事業運都很旺，不要有太多的懷疑與緊張，把自己或物品行銷宣傳出去，做到到位就可以無往不利。

Top1：豬

屬豬的朋友，這段期間工作上雖然會有點壓力，導致心情有短暫的不平與震盪，但其實你的好名聲已經遠傳，口才與行銷能力也會更上一層樓，有大財運與升官的機會，一定要相信自己，未來一定會更好。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 偏財運 節氣 寒露

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