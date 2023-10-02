一放棄就走人！十二星座「自暴自棄」排行 牡羊不接受失敗、這星座「連猶豫時間都沒有」
如果想要獲得成功，就必須要有永不放棄的精神。有些人雖然遇到挫折，雖然嘴巴上會有些負面言詞，但行動上卻還是能夠堅持住。日本網站「占TV」近來就分析十二星座，排行哪些星座的人容易自暴自棄。
第12名 天蠍座
天蠍座不管嘴上怎麼說，要真的走到自暴自棄那一步，可需要非常長的時間。
第11名 雙魚座
雙魚座因為本來就隨波逐流，所以反而沒有自暴自棄這回事。
第10名 處女座
有事沒事就容易挑剔他人的處女座，反而是容易讓別人有自暴自棄的想法。
第9名 金牛座
擅於忍耐的金牛座，會把挫折轉化為奮起的動力。
第8名 魔羯座
認真努力的魔羯座，會竭盡所能突破眼前難關。
第7名 水瓶座
水瓶座放不放棄全看自己心情，絕不隨他人言語左右。
第6名 射手座
射手座一旦決定放棄，就會一口氣宣洩。
第5名 雙子座
討厭麻煩的雙子座，會丟下一句「受夠了」然後轉身離開。
第4名 獅子座
愈是在多人關注的狀況下，獅子座愈會強調「知道我在生氣什麼嗎」、「懂不懂我的心情啊」然後拂袖而去。
第3名 天秤座
雖然天秤座總給人和氣相處，散發著光芒的印象。但是這樣的人在知道被別人暗中講閒話後，更容易陷入自暴自棄的情緒中，儘管表面上不會顯露出來，但私底下卻會立刻放棄，想聯絡也聯絡不上。
第2名 牡羊座
牡羊座自恃甚高，什麼事情都要爭第一名。相對地，要是他們落後給別人，心情上當然不能接受，仍會堅持自己才是正確的，聽不進別人的意見，甚至以故意唱反調的方式展現出自我情緒。
第1名 巨蟹座
倚賴感情用事的巨蟹座，當因為憤怒或哀傷，而產生自暴自棄情緒的當下，本人幾乎即刻決定要這麼做。中間沒有任何猶豫的時間，也沒有任何他人能夠即時勸說的機會。
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