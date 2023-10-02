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財神爺來了！本周「血型+生肖」財運TOP5 第一名有「爆發性好運氣」：獎金要入袋了

聯合新聞網／ 綜合報導
圖／canva
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在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人只要耐住性子，業績就會突飛猛進，有人則是將能力發揮到極致，能夠獲得未來升遷的機會，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型AB型+生肖屬鼠

所謂民以食為天，如果你是經營餐飲業的老闆，特別是販售早餐相關飲食的人，在本周生意特別的好，莫名其妙遇到許多客人結伴而來，甚至可能會有團體訂購的好運氣，當然在短時間內出餐是非常辛勞的，但只要認真努力，不僅能讓財庫飽滿，也會獲得更多客人的青睞。

第四名：血型A型+生肖屬龍

如果你是從事業務工作，特別是銷售機械或電子相關零件的人，在這段時間內，將會有相當多的客戶向你提問並叫貨，只是他們的狀況千奇百怪，請你一定要耐住性子一一回答，千萬不要敷衍了事，只要能做到最好的服務，那麼本周的業績將突飛猛進，令人刮目相看。

第三名：血型B型+生肖屬狗

從事網路販售行業的人，本周的財運相當漂亮，你不需要額外花錢打廣告，生意自然就會上門，只是這段時間因較為忙碌，恐有出貨錯誤或延遲的情況產生，除了自己要更加細心外，對於客人的態度也必須柔和，只要能做好危機處理，不但客人不會責怪，未來仍會持續回頭消費。

第二名：血型B型+生肖屬兔

有些工作周而復始，乏味無趣，例如工廠裡的作業員，但是在這周卻是充滿刺激與挑戰的日子，工廠老闆可能會接到一張大訂單，需要所有員工沒日沒夜的輪流趕工加班，只要你願意全力配合，把自己的能力發揮到極致，不僅能得到高額的獎金，更有可能獲得未來升遷的機會。

第一名：血型O型+生肖屬雞

無論現在的大環境如何，房市銷售狀況好或壞，只要你是從事房仲業的人，在本周將會有爆發性的好運氣，在仲介的過程中，買賣雙方異常的和諧，無須你過多的搓合，自然就會達成共識，快速成交，既使是過去難以銷售的物件，本周也將獲得解決，讓自己賺進一大筆業績獎金。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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