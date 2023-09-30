好運降臨！ 「4生肖」未來三個月能逢凶化吉 第一名財運有好消息

2023轉眼間只剩下三個月，塔羅牌老師艾菲爾在臉書指出，接下來10、11、12月有四個生肖能「逢凶化吉」，感受到好運再次上門，能體驗到美妙的感覺，這段時間不管是事業、財運和人際關係都會產生積極影響，為你開啓新的可能性。

第四名：龍

這段時間對屬龍人來說是一個充滿機會的時期，特別在人際關係和健康方面，如果曾因為人際關係感到困擾，這段時間會迎來轉機，與合作夥伴、家人、朋友間的矛盾可能會得到解決，關係更加和睦。

另外健康狀況也良好，保持良好的生活習慣，有助於提升你的整體健康水平，10月、11月和12月將是屬龍的人逢凶化吉的時期，要抓住機會，積極面對生活中的挑戰，相信自己的能力，未來將會充滿希望和機遇。

第三名：豬

這段時間會替屬豬人帶來一些穩定和平靜，如果曾因為家庭問題感到不安，這時期會帶來一些改善，家庭關係可能會變得更加和諧，氣氛逐漸溫馨，這是加強家庭紐帶、解決親情問題的良機。

這段時間適合進行長期規劃和目標設定，因為努力可能會在未來帶來更多的回報，要珍惜10月、11月和12月這段時間，加強家庭關係，追求更高的生活質量，相信自己的能力，未來將會更加美好。

第二名：鼠

屬鼠的人，在即將到來的10月、11月和12月有望迎來一股強大的好運勢，或許你一直在不太順利的工作環境中奮鬥，這時候正是你大展拳腳的好時機，你的努力和毅力將為你的事業和財運帶來積極的改變，將迎來一些突破性的機會和成功，不要害怕挑戰，並且相信自己的能力。

記得要保持積極的態度，並且善用智慧和決心，將是一個充滿希望和機遇的季節。無論是在事業上還是財務上，都要抓住這些機會，追求更多的成功和財富。好運加倍，未來將一片光明。

第一名：狗

屬狗的朋友，在接下來的10月、11月和12月，好運將會降臨到你的事業和財運上。這段時間可能會帶來一些提升和好消息。如果你一直在尋找事業上的新機會，那麼這個時期可能會給你帶來一些令人振奮的發展。或許你會遇到一些新的職業機會，或者在目前的工作中獲得更多的認可和機會升職。無論是哪種情況，都有望為你的事業帶來積極的影響。

如果曾因財務問題感到焦慮，這段時間也有好消息，可能會帶來財務上的緩解。會發現解決問題的新方法或者額外的財務支持，從而減輕了財務壓力。10月、11月和12月對於屬狗的人來說，是一個逢凶化吉的時期，要抓住機會，積極追求事業和財運上的提升，相信自己的能力，未來將充滿希望和機遇。

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