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四生肖晚年生活最滋潤！屬牛年輕常吃苦到老就好轉 屬龍子孫滿堂
人進入晚年都希望能健康、長壽，若是有子女，也會期盼子女能孝順董事，陸媒《搜狐》分析四大生肖「晚年生活最滋潤」，分別是豬、羊、牛、龍，屬豬、羊的人個性都比較善良，老年生活更加順遂，屬牛的人勤勞能幹，雖然年輕時可能吃苦吃虧，但老了這種情況就能改善，屬龍的人則是子孫滿堂、沒有病痛。
豬
屬豬的人天生有福氣，生活中有很多貴人相助，雖然看起來比較傻，但其實他們非常機智，同時也非常善良，無論是小時候或長大，都非常幸運，由於生活比較順遂，因此他們也很單純、沒有心眼，老年生活滋潤，沒有大病大災，老了也會健康的長命百歲，子女孝順。
羊
屬羊的人比較善良，性格隨和，不喜歡爭搶，生活中遇到喜歡的東西也會主動禮讓，對朋友非常好、喜歡分享自己的小故事，有新鮮事物會第一時間與朋友分享，且對待感情很專一，一旦認定另一半，就看不上身邊其他更優秀的人。晚年生活將非常幸福，不愁吃穿，也不受病痛折磨。
牛
屬牛的人勤勞能幹、非常細心，他們不怕吃苦，前半生過的比較辛苦，由於真誠實在的個性，平時難免吃虧，但是到了晚年這種情況就會改善，生活越加滋潤，不會對小事煩惱，心態更好，子女也懂得分擔父母辛勞。
龍
屬龍的人活潑健談、有領導的能力，他們度生活有很高的要求，每個人生階段都有目標，會努力達到目的，否則不會善罷甘休，因為執著的個性，也讓他們能更接近成功，晚年生活幸福，家庭和諧且子孫滿堂，身體健康。
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